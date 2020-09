1 Gemma si è fatta il lifting mostrandolo a Uomini e donne, ecco la foto prima e dopo l’intervento chirurgico. E cosa è successo dopo al Trono Over.

Parte lunedì 7 settembre alle 14.45 su Canale 5 la nuova stagione di Uomini e donne con tantissime novità. Prima di tutto il Trono Over e quello Classico sono insieme. Inoltre, per strare alle regole dell’emergenza Covid, lo studio è stato completamente rivoluzionato, così da permettere anche la presenza del pubblico, proprio come è sempre stato. Tra l’altro vi abbiamo già mostrato la foto di com’è. Ma la grande novità che già era arrivata dalle anticipazioni della prima puntata riguarda il fatto che Gemma Galgani si è fatta il lifting.

La storica dama a luglio si è recata presso una clinica di Roma per sottoporsi a questo intervento chirurgico. E proprio nella prima puntata di Uomini e donne un filmato ha mostrato tutte le tappe che l’hanno portata a questa decisione e poi all’intervento vero e proprio. E sarebbe proprio questo evento ad aver portato la dama a non farsi più vedere sui social e nemmeno dal suo giovane corteggiatore: Nicola Vivarelli.

Ma com’è Gemma Galgani dopo il lifting? Molti hanno cercato qualche suo scatto, ma è stato mantenuto l’assoluto silenzio. Finalmente con la messa in onda della prima puntata di Uomini e donne abbiamo la foto di Gemma Galgani dopo il lifting: eccola prima e dopo.

Ovviamente tutto ciò ha scatenato una certa polemica e ci sono stati degli scontri in studio…