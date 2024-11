Due giovani fan di Geolier hanno avuto la possibilità di lavorare per lui. Il cantante li ha infatti assunti per il suo store ufficiale

Un grande gesto quello di Geolier nei confronti di due giovani fidanzati suoi fan. Il cantante li ha infatti assunti nel suo store ufficiale di Nola. E ha raccontato di un grande sogno che ha per tutte le persone in cerca di lavoro.

L’assunzione di due giovani fan da parte di Geolier nel suo store ufficiale

Due fan di Geolier non solo hanno realizzato il loro sogno di incontrare il cantante, ma adesso grazie a lui hanno anche un lavoro. L’artista, infatti, ha deciso di assumere due ragazzi nel suo store ufficiale di Nola come addetti alle vendite e a gestire direttamente il negozio. Quindi non solo la possibilità di incontrare il loro idolo, ma anche l’inizio di un futuro lavorativo.

Come si legge anche sul Corriere della Sera, i due ragazzi sono Nunzia Ferone e Gaetano D’Alterio, due giovani fidanzati di Marianella, in provincia di Napoli. E da oggi possono lavorare a tempio pieno come addetti del Geolier Official Pop-Up Store di Nola. Si tratta del primo negozio ufficiale dedicato internamente al rapper di Secondigliano.

La grande felicità viene proprio dal cantante che ha detto: “Per me il sogno più grande ora è poter offrire un lavoro a chi non ce l’ha”. E Nunzia e Gaetano non sono due persone a caso, ma hanno qualcosa che li lega profondamente all’artista. Infatti quattro anni fa i due decisero di dedicare la loro passione sfegatata per Geolier su Instagram aprendo il profilo geoliervita2. Oggi il profilo vanta oltre 160 mila follower.

LEGGI ANCHE: Le anticipazioni della terza puntata de La Talpa

Una grande fanbase che è stata notata da Gaetano Palumbo, fratello maggiore di Geolier, che due mesi fa, a ridosso dell’apertura dello store di Nola inserito nel centro commerciale Vulcano buono, ha deciso di contattare Nunzia e Gaetano per affidargli le chiavi del negozio e investire sulle loro capacità sia imprenditoriali sia di social media manager. E proprio Gaetano Palumbo ha spiegato questa scelta: “Nell’oceano sempre più vasto di piccoli influencer, ho subito notato Nunzia e Gaetano, che di fatto gestiscono la fan page di Geolier più attiva e identificativa, perché a differenza di tante altre convoglia i veri fan di Emanuele”.

L’apertura del negozio è quindi stata l’occasione perfetta. Prosegue infatti Gaetano: “L’occasione di coinvolgerli fattivamente si è poi presentata durante la progettazione del primo pop up store di Geolier. Abbiamo immediatamente assunto sia Nunzia che Gaetano per gestirlo. Entrambi hanno anche un rapporto personale molto stretto con Emanuele e sono di conseguenza i migliori per poter raccontare i tanti cimeli presenti nello store, che vanno dalla moto agli indumenti”.