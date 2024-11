Stasera durante la diretta del Grande Fratello scopriremo chi sarà il concorrente più votato dal pubblico. Ma cosa ci dicono i sondaggi? Andiamo a scoprirlo.

Chi sarà il preferito del Grande Fratello?

Mancano poche ore all’arrivo della nuova diretta del Grande Fratello e stasera ad attendere il pubblico ci saranno grandi colpi di scena. Nel corso della diretta infatti a varcare la porta rossa sarà nientemeno che Stefano Tediosi. Come è noto, attualmente l’ex tentatore di Temptation Island sta frequentando Federica Petagna e di certo il pubblico aspetta di scoprire come reagirà Alfonso D’Apice nel vedere arrivare in casa il suo rivale in amore. Ma non solo. Si tornerà anche a parlare di Shaila Gatta e di Lorenzo Spolverato, che in questi giorni hanno avuto la prime lite di coppia. Non mancherà anche l’esito del televoto, che stavolta però non sarà eliminatorio. I due preferiti dal pubblico saranno infatti immuni dalle prossime nomination. A scontrarsi ci sono tre gieffini: Maria Vittoria Minghetti, Clayton Norcross e la stessa Shaila. Ma cosa accadrà e chi la spunterà?

Come ogni settimana, noi di Novella2000 abbiamo lanciato un sondaggio sul nostro sito, chiedendovi di salvare il vostro gieffino preferito. A risultare il meno votato è stato così Clayton, che ha ottenuto il 17% dei voti. A seguire troviamo Shaila con il 23% e Maria Vittoria, che è risultata la più amata con ben il 61% dei voti. La Minghetti dunque sbaraglia la concorrenza e conquista il cuore dei nostri lettori.

Al momento dunque sembrerebbe che sia proprio Maria Vittoria la più votata del Grande Fratello. Tuttavia come al solito vi invitiamo a non prendere per verità assoluta questi sondaggi. Il televoto infatti resterà aperto ancora per diverse ore e fino alla diretta di questa sera potrebbero esserci degli inaspettati colpi di scena.

In attesa di scoprire cosa accadrà, vi ricordiamo l’appuntamento con la nuova puntata alle 21.30, naturalmente su Cabale 5.