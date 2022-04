Ecco quanto spende Georgina Rodriguez

Sono passati ormai diversi anni da quando Georgina Rodriguez si è sentimentalmente legata a Cristiano Ronaldo. Il calciatore e l’influencer come in molti sapranno hanno confermato la loro storia nel dicembre del 2016, e dal loro amore è nata anche una figlia, Alana Martina. Come se non bastasse attualmente la Rodriguez è incinta di due gemelli, che vanno così ad allargare la loro famiglia, composta anche dai tre figli nati dalle precedenti relazioni di Ronaldo.

In queste ore però proprio la coppia è finita al centro del gossip e del pettegolezzo. Stando a quanto svela il sito spagnolo El Nacional, sembrerebbe che Cristiano paghi alla sua compagna (i due non sono ancora sposati, ndr) una sorta di “stipendio” mensile, destinato alla cura dei figli. La somma che il calciatore verserebbe sul conto dell’influencer corrisponderebbe a ben 100 mila euro, che si aggiungono ai guadagni di quest’ultima.

Come infatti è noto Georgina Rodriguez grazie al suo lavoro di star del web e tramite le sponsorizzazioni e le collaborazioni sui social, intascherebbe una cifra pari a 8 mila euro al mese. Tuttavia pare che Cristiano Ronaldo, sempre secondo quello che si legge, non riterrebbe tale cifra adeguata per il tenore di vita che si augura per suoi figli. Per questo motivo avrebbe deciso di pagare alla sua compagna uno stipendio mensile di 100 mila euro, destinato solo alle spese e alle cure dei suoi bambini.

La notizia naturalmente sta già facendo discutere il web, e gli utenti sui social stanno esprimendo il loro pensiero.

