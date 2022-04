1 Matrimonio a prima vista 8: tutte le coppie si sono lasciate

La scorsa settimana abbiamo visto l’ultima puntata di Matrimonio a prima vista 8 con lo speciale dedicato ad un po’ di tempo dopo la scelta finale. Se alla scelta tutte le coppie avevano deciso di rimanere sposate, un po’ di tempo dopo le cose erano cambiate.

Abbiamo infatti visto che solo Giorgia e Antonio stavano ancora insieme. Le altre due coppie, invece, avevano deciso di lasciarsi. Mattia e Cristina avevamo preso questa decisione perché si erano accorti che era tutto bellissimo, ma sentivano che non c’era proprio quell’amore che dovrebbe esserci in una coppia. Per Giorgia e Gianluca, invece, c’erano stati dei problemi, delle incomprensioni che piano piano li hanno portati a capire che non erano fatti l’uno per l’altra.

Nonostante questo non lieto fine amoroso delle due coppie, sono comunque rimasti in ottimi rapporti. E anche i sei protagonisti hanno continuato a sentirsi, ad uscire insieme. Insomma l’amicizia è andata avanti anche dove le relazioni amorose si sono interrotte.

Come detto, solo Giorgia e Antonio sono rimasti insieme. Ma adesso siamo venuti a conoscenza del fatto che anche la loro relazione è arrivata alla conclusione. La puntata dal titolo “E poi” di Matrimonio a prima vista 8 è stata registrata intorno al mese di settembre del 2021, quindi è passato del tempo rispetto alla messa in onda. E così, quando appunto è andata in onda e i protagonisti sono potuti tormare sui social e hanno potuto parlare, abbiamo saputo che anche l’unica coppia rimasta insieme è arrivata al capolinea.

La scoperta da parte dei fan, i quali sono rimasti un po’ male, è avvenuta attraverso alcuni post dei due protagonisti su Instagram. Ecco cosa hanno scritto…