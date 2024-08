L’accorato appello di Gerardina Trovato sui social ha smosso davvero tantissime persone. Tra questi anche alcuni volti noti della musica e, in particolare, due amatissime ex allieve della scuola di Amici (oggi cantanti affermatissime).

L’appello di Gerardina trovato accolto da due ex di Amici

La storia di Gerardina Trovato ha commosso tutti. Nelle scorse ore sui social è diventato virale il video in cui la cantante (scoperta al Festival di Sanremo nel 1993), lanciava un appello molto accorato affinché il pubblico non la abbandonasse.

Arrivata seconda nella categoria Nuove proposte, alle spalle di Laura Pausini, Gerardina Trovato dopo un successo iniziale, ha subito una battuta d’arresto tanto che la sua carriera si è fermata nel 2016. Poi i problemi di salute ed economici che si sono fatti largo, come per sua stessa ammissione in un’intervista a Il Messaggero e ospite da Barbara d’Urso, che le ha dato spazio per parlare della sua storia.

Il suo racconto aveva sconvolto tutti e ora, a distanza di anni, Gerardina Trovato è tornata a far sentire la sua voce. Stavolta mediante un potente mezzo come i social e, in particolare TikTok. La decisione di dire la sua è nata dopo che la stessa aveva preso parte a un evento in Sicilia. Un video che è diventato virale e ha spinto quindi la cantante a farsi coraggio e raccontarsi.

Le parole di Gerardina Trovato non sono passate inosservate, ne sono nate notizie e il giornalista Gabriele Parpiglia ha lanciato un messaggio a etichette e artisti della musica italiana per dare un aiuto alla loro collega, affinché si possa trovare un modo per non abbandonarla.

A rispondere all’appello ci sarebbe stato già qualcuno. Tra cui due ex allieve della scuola di Amici, molto amate: parliamo di Alessandra Amoroso in primis, come ripreso dal giornalista su X….

Il post su X di Gabriele Parpiglia sulla storia di Gerardina Trovato

Sempre Parpiglia ci ha tenuto a far sapere che anche Elodie si è resa disponibile alla causa: “Sprecate ore, polemiche, penne, a parlare di Elodie che si spoglia o me no e dinanzi a una storia drammatica come quella di Gerardina Trovato fate spallucce. Per fortuna le telefonate sono arrivate (non da tutti) Elodie compresa“.

La storia Instagram di Gabriele Parpiglia

Quando si dice: la forza dei social! Ora ci si augura che tutta questa catena di solidarietà possa regalare un nuovo inizio a Gerardina Trovato.