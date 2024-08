In questi giorni l’appello di Gerardina Trovato è diventato virale. Ora sui social spuntano alcuni profili fake, che chiedono dei soldi. Per tale ragione la cantante ha deciso di intervenire: “Fanno queste cose a mio nome, che tristezza!”.

Gerardina Trovato interviene sui profili fake

Tanto gossip estivo, graditi ritorni, ma anche un accorato appello e su quest’ultimo punto vogliamo soffermarci in particolare. Gerardina Trovato sta facendo molto parlare di sé in questi giorni e la sua storia è stata presa a cuore da molti fan e non solo.

Intorno all’artista si sono strette tantissime persone, che stanno cercando di fare il possibile per realizzare il suo sogno: tornare a fare musica. Questo perché Gerardina Trovato si è ritrovata a interrompere bruscamente la sua carriera a causa di alcuni problemi di salute ed economici. Poi un video apparso sul web dove, dopo tanto tempo, ha calcato nuovamente il palco nella sua Sicilia durante una festa. Un filmato diventato virale, che ha spinto così la cantante a raccontare la sua storia e parlare mediante i social.

La diffusione di questi contenuti ha permesso a tanti di conoscere meglio quanto vissuto da Gerardina Trovato e per lei c’è stata solidarietà e l’interesse anche di alcuni volti noti come Alessandra Amoroso o Elodie, giusto per citarne qualcuno come rivelato da Gabriele Parpiglia. Peccato però che nonostante tutto, c’è chi ha pensato bene di approfittare di questo momento per mettere in difficoltà l’artista.

Dopo il suo appello sul web sono spuntati una serie di profili fake. Questi si spacciano per lei e chiedono dei soldi. L’accaduto non è passato inosservato ovviamente e ha spinto Gerardina Trovato a rendere nota la notizia mediante un video, in cui ha chiesto agli utenti di fare moltissima attenzione:

“Purtroppo stanno apparendo in rete molti profili falsi. Che tristezza! Dicono un sacco di schifezze. Io i miei diritti d’autore li ho eccome. Non fatevi ingannare da nessuno con baggianate. io non chiedo soldi a nessuno“.

@gerardinatrovatofficial ATTENZIONE: non inviate soldi a nessuno, raccolte fondi e persone che fingono di esser me , grazie a tutti 🙏🏼 ♬ suono originale – Gerardina Trovato

Con questo intervento e con l’aiuto delle persone giuste in grado di far rimuovere i filmati fake, ci si augura che possano essere bloccati coloro che vogliono intralciare la richiesta di Gerardina Trovato, che non ha nulla a che fare con i soldi ma solo con il sostegno e affetto da parte della sua gente.