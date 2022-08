1 La frecciatina di Gerry Scotti alla Rai

In queste ore il nome di Gerry Scotti è salito in tendenza su Twitter per un motivo molto particolare. Pare, infatti, abbia lanciato una frecciatina alla Rai. Ma andiamo con ordine. Il tutto è avvenuto ieri sera durante la prima puntata della nuova edizione di Caduta Libera. A quanto sembra il conduttore ha voluto togliersi dei sassolini dalla scarpa durante una domanda fatta al campione Michele Marchesi. Questa riguardava l’intitolazione degli studi di Via Teulada a Raffaella Carrà. Marchesi, senza tentennamenti, risponde in maniera corretta.

A questo punto parte l’omaggio del conduttore, il quale afferma: “Sempre viva nei nostri cuori“, facendo anche partire l’applauso del pubblico e dei concorrenti presenti in studio. Ecco, però, che però parte anche la frecciatina alla Rai: “Ecco qual è la differenza tra noi e la Rai: noi facciamo domande sulla Rai e la Rai non fa mai domande su di noi. Avete notato? Si potrebbe fare no? Paese di nascita di Gerry Scotti? Miradolo Terme. Mai, non avrò mai questa soddisfazione“. Qui sotto potete vedere il video in questione.

Su Twitter c’è chi ha molto apprezzato questa esternazione di Gerry Scotti: “Ma io avevo perso Gerry on fire, ma che meraviglia questa stoccata alla Rai“. Alcuni lo vorrebbero addirittura vedere al Grande Fratello Vip: ” Sempre amato. Cosa sarebbe vederlo h24 nel GF Vip”. Altri, invece, lo criticano duramente: “Tutta ‘sta gran cosa mica la vedo, vuole la sua puntatina a Techetechete? Che fa piange o non si sente riconosciuto nonostante i successi? Questo mi sa proprio di grande cog***ne“.

A parte tutto questo, nella giornata di ieri, è stata rilasciata un’intervista all’interno della quale il presentatore ha parlato di Ilary Blasi e Francesco Totti. Gerry, infatti, ha espresso la sua opinione in merito al loro divorzio e non solo…