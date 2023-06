NEWS

Nicolò Figini | 20 Giugno 2023

Gerry Scotti ha pubblicato sui social un video ironico in cui cita Muschio Selvaggio e la famosa frase di Luis Sal

Il video ironico di Gerry Scotti

Tutti noi siamo a conoscenza ormai dei motivi che hanno portato al litigio tra Fedez e Luis Sal. Entrambi, a distanza di poco tempo l’uno dall’altro, hanno dato la propria versione dei fatti tramite un botta e risposta. In queste ore Gerry Scotti ha voluto pubblicare un video in cui ironizza sul podcast “Muschio Selvaggio” e cita una delle frasi diventate più famose e pronunciate da Luis:

“Ora mi ritrovo qui a difendermi da un giochino di Federico, che è molto bravo a fare, ma a cui non voglio giocare. Dillo alla mamma. Dillo all’avocato… Sono su questo canale perché mi preme.

Federico non sa che sono qui e spero non tolga il video. Avrei continuato questo progetto se non mi fosse stato reso così difficile. Ho condiviso molto delle sue idee. Quando si trattava di ascoltarmi, niente”.

Qui sotto, quindi, vediamo il video con Gerry Scotti. Il presentatore è accanto a una pianta e pronuncia le seguenti parole: “Brutto da dirsi, ma è ciò che rimane del muschio selvaggio. Noi tentiamo di annaffiarlo tutti i gironi ma se ne sta andando“. Conclude poi la frase con un verso di dispiacere.

I commenti sotto il filmato sono di persona che mostrano tutto il loro divertimento di fronte a questa inaspettata ironia da parte di Gerry sulla questione.