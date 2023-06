NEWS

Nicolò Figini | 20 Giugno 2023

Isola dei Famosi 2023

Nello studio de L’Isola dei Famosi 2023, forse non ve ne siete accorti ma era presente anche Chanel Totti

La foto di Chanel Totti a L’Isola dei Famosi 2023

Ieri sera è andata in onda la finale de L’Isola dei Famosi 2023. Finalmente abbiamo scoperto chi si è aggiudicato il titolo di campione della diciassettesima edizione. A uscirne vittorioso è stato Marco Mazzoli con il 68% dei voti. Luca, invece, con il 32%.

Nel corso della diretta di ieri sera non sono mancate le emozioni e i sorprese. La prima eliminata è Cristina Scuccia preferita solo dal 33% delle persone. La seconda eliminata è stata Alessandra Drusian con il 55% dei voti.

La terza eliminata, che si guadagna la medaglia di legno, è stata Pamela Camassa con il 63% dei voti. Il quarto eliminato è stato, poi, Andrea con il 60% dei voti.

Qualcuno, però, potrebbe non essersi accorto che in studio c’era una presenza ben nota a Ilary Blasi. Tutti erano molto concentrati su ciò che stava accadendo durante il gioco e la telecamera l’ha inquadrata solo per un breve lasso di tempo. Nello studio, ad assistere alla finale de L’Isola dei Famosi 2023, era presente anche Chanel Totti. Qui sotto potete vedere la foto.

Chanel Totti a L’Isola dei Famosi 2023

Voi ve ne eravate accorti? Chanel è stata inquadrata accanto al fidanzato Cristian ed erano seduti in prima fila. La secondogenita di Ilary Blasi si è fidanzata solo da qualche mese e i due sono apparsi sorridenti davanti alle telecamere. Tanti i commenti di apprezzamento e in seguito la ragazza ha condiviso un selfie sui social insieme alla mamma.

Seguiteci per molte altre news.