Una foto vintage con quattro uomini famosi appartenenti al mondo dello sport, della musica, dello spettacolo e del teatro. È ciò che ha pubblicato Gerry Scotti sui social suscitando le reazioni positive dei fan che sono rimasti sorpresi. E voi riconosconete chi sono questi 4 giovani ragazzi?

La vecchia foto di Gerry Scotti con altri tre amici molto famosi

“Eravamo quattro amici al mar…” ha scritto Gerry Scotti sul suo profilo Instagram sotto a una foto decisamente vintage che ha pubblicato. La citazione è di una nota canzone di Gino Paoli leggermente modificata mettendo la parola “mare” vista la location. Vediamo questo scatto (una foto a una foto) in cui ci sono quattro giovani ragazzi probabilmente negli anni ’90 che posano sorridenti in costume da bagno al mare.

Sono quattro ragazzi famosissimi e oggi ancora più di quel periodo. E non è poi così difficile riconoscere chi sono anche perché non sono davvero cambiati. Uno è ovviamente Gerry Scotti, colui che ha pubblicato la foto sui social. E gli altri tre chi sono?

Andando da sinistra a destra troviamo l’ex calciatore Christian Vieri (che in quel periodo era nel pieno della sua carriera). Poi c’è Gerry e accanto a lui l’attore, il comico e l’imitatore Teo Teocoli. A chiudere il quartetto, quello più a destra di tutti, c’è un giovanissimo Eros Ramazzotti.

Lo scatto ha fatto il pieno di like e ha riportato la mente dei più grandicelli a quei bei vecchi tempi. L’arrivo dell’estate ha suscitato forse in Gerry Scotti un po’ di malinconia riguardo quelle giornate di sole e mare che faceva in compagnia di questi grandi amici.