Grandi ascolti per la quarta puntata di Temptation Island che registra un nuovo record storico e un picco in un momento preciso

Numeri stratosferici per Temptation Island che con la quarta puntata ha segnato un nuovo record. Ma arrivano i numeri anche per il picco di ascolti? E vi chiedete quando è stato? Durante il falò di confronto di Lino e Alessia. Vediamo meglio nel dettaglio tutti i numeri mai avvenuti nella storia del programma di Maria De Filippi.

Record di ascolti per la quarta puntata di Temptation Island

Chi ha detto che gli ascolti televisivi sono bassi d’estate? Tutto dipende dal programma che va in onda e Mediaset lo sa bene. Infatti il programma più visto dell’estate si conferma per il momento ancora una volta Temptation Island. Ieri sera, giovedì 18 luglio, è andato in onda con la sua quarta puntata che è stata ricca di colpi di scena.

E proprio i colpi di scena hanno permesso di registrare ottimi ascolti. I dati auditel, infatti, riportano un vero e proprio record storico per il programma curato dall’azienda di Maria De Filippi. Si parla di 3.485.000 telespettatori con i 31,1% di share. Numeri impressionanti che fanno ben sperare per il raddoppio in onda a settembre.

Ma non solo, arrivano anche i dati di quando c’è stato il picco di ascolti durante la quarta puntata di Temptation Island. Trattasi dell’attesissimo falò confronto tutto partenopeo della coppia formata da Lino e Alessia che hanno fatto parlare per tutta l’edizione. Nel dettaglio, quasi 5 milioni di italiani erano collegati durante questo momento infuocato.

Adesso siamo in attesa delle ultime due puntate di Temptation Island che andranno in onda mercoledì 24 e giovedì 25 luglio sempre alle 21.25 su Canale 5. Gli spettatori si aspettano altri colpi di scena e dalle anticipazioni pare che non rimarranno delusi.