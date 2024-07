Nei palinsesti Rai per la stagione 2024/2025 torna anche Tale e Quale Show con Carlo Conti! Scopriamo insieme quando inizia, chi sono i concorrenti, la giuria e dove seguire la diretta.

Quando inizia Tale e Quale Show 2024

Il 19 luglio alle ore 12:00 sono stati finalmente annunciati i Palinsesti Rai che, tra i graditi ritorni vedono la presenza di Affari Tuoi o Belve. Nella lunga lista c’è anche Tale e Quale Show: ma quando inizia?

La trasmissione musicale ha come data d’esordio venerdì 20 settembre. A che ora? Ovviamente in prima serata, subito dopo Affari Tuoi, dunque alle 21:30.

Conduttore: chi conduce Tale e Quale

Chi conduce questa nuova edizione di Tale e Quale Show 2024? Alla guida della trasmissione troviamo sempre Carlo Conti!

La giuria: chi sono i giudici di Tale e Quale

Come si chiamano i giudici di Tale e Quale Show 2024? La giuria è composta da Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello. New entry Alessia Marcuzzi, che prende il posto di Loretta Goggi.

Come mai Loretta Goggi non è a Tale e Quale Show? La giudice ha deciso di prendersi una pausa e dedicarsi alla sua famiglia. Da qui l’idea di coinvolgere la conduttrice.

Come ogni anno ci sarà anche un quarto giudice a rotazione. Si attende la presenza di Stefano De Martino!

Il cast: i concorrenti di Tale e Quale 2024

Tramite la propria pagina ufficiale, il conduttore di Tale e Quale Show 2024 ha anche annunciato il cast di questa edizione. Chi sono tutti i concorrenti del talent musicale?

Tra le donne segnaliamo la presenza di: Amelia Villano, Carmen Di Pietro, Giulia Penna, Justine Mattera, Kelly Joyce e Verdiana Zangaro.

Tra i concorrenti maschili di Tale e Quale invece: Feysal Bonciani, Massimo Bagnato, Roberto Ciufoli, Simone Annichiarico e Thomas Bocchimpani.

I menzionati si metteranno in gioco con le varie imitazioni dei big della musica italiana e internazionale. Come se la caveranno? Ta loro ci sarà un solo vincitore!

Quando va in onda e quante puntate sono

Se vi state chiede quando va in onda Tale e Quale Show, la risposta è il venerdì sera.

Quante puntate sono quest’anno? La trasmissione va in onda dal 20 settembre all’8 novembre, salvo cambi o slittamenti dell’ultimo minuto.

Dove vedere in TV e streaming Tale e Quale

In TV e streaming dove vedere Tale e Quale Show? La trasmissione va in onda regolarmente su Rai 1.

La puntata in diretta si può seguire in streaming anche su Rai Play. Cosa importante da ricordare e che dalla piattaforma è possibile anche recuperare tutti i video le puntate o le singole esibizioni.

Dov’è girato Tale e Quale Show? La trasmissione ha luogo presso gli studi televisivi Fabrizio Frizzi. Sono situati a Roma, in via Ettore Romagnoli 30. Se vi state chiedendo invece come fare per andare a vedere Tale e Quale, è bene consultare il sito ufficiale Rai.