Il sospetto del web: alcuni gieffini hanno ricevuto notizie dall’esterno! Le presunte prove

Debora Parigi | 19 Gennaio 2024

Grande Fratello

Sul web alcuni utenti stanno raccontando che i concorrenti del GF usciti dalla Casa per una giornata di relax avrebbero anche avuto informazioni sul mondo esterno. In pratica qualcuno avrebbe detto loro quello che pensa il pubblico e anche i nomignoli che hanno dato a tutti.

Notizie dall’esterno per i veterani del GF?

Negli scorsi giorni alcuni concorrenti del GF hanno lasciato la Casa per scelta della produzione. Si è trattato degli inquilini veterani, cioè tutti quelli che sono nel reality dal primo giorno e sono arrivati fino a oggi. Il Grande Fratello ha scelto di regalare loro una giornata di relax e infatti abbiamo saputo che hanno passato del tempo in una SPA. Ma secondo alcuni utenti sarebbe successo anche altro.

Alcuni del pubblico hanno infatti notato strani atteggiamenti e strane frasi da parte di questi inquilini una volta rientrati in Casa. In pratica è sembrato che ci fosse stato un cambiamento del loro modo di fare e di parlare. Quindi in tanti si sono chiesti perché e cosa fosse successo lontano dalle telecamere.

Da ieri sera su Twitter girano alcune voci, delle indiscrezioni, che vanno prese come tali e che non hanno alcuna prova certa. In pratica questi concorrenti del GF avrebbero avuto informazioni dall’esterno riguardo ciò che il pubblico pensa di loro. Un utente ha scritto che alcuni dei vetarini avrebbero saputo i nomignoli (poco carini) che il pubblico ha dato loro.

In un altro tweet un altro utente fa notare come Letizia abbia iniziato a parlare e complimentarsi con Beatrice (amatissima dal pubblico). Fiordaliso, invece, parla spesso dei grandi consensi che ha Perla. Poi loro stessi hanno parlato dei soprannomi dati dal pubblico e Massimiliano sembra molto arrabbiato e infastidito. E il solito utente pensa anche che non siano andati solo alla SPA, ma sia successo anche altro.

Ripetiamo, si tratta solo di teorie degli utenti del web e noi le riportiamo come tali senza lanciare accuse al reality. Insomma prendete tutto con le pinze.