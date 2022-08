Nel corso del GF in Israele, i concorrenti nel cuore della notte sono stati trasferiti in un bunker. L'accaduto

I concorrenti del GF trasferiti nel bunker

Sembra la scena di un film a vedere le immagini, eppure è tutto terribilmente vero e fa venire persino i brividi. Come riferisce il sito dell’Ansa e raccolto dalla pagina Instagram di Whoopsee (che ne ha pubblicato il video CLICCANDO QUI), i concorrenti del GF israeliano hanno vissuto degli attimi di grande terrore, così come i loro concittadini. I protagonisti del reality show sono stati trasferiti in un bunker presente in una zona della Casa, ma per quale motivo?

L’episodio risale a qualche giorno fa, ovvero quando dei razzi dalla Jihad islamica sono stati lanciati da Gaza verso l’area metropolitana di Gerusalemme. Proprio nella città menzionata si sta svolgendo il loro GF. Gli inquilini della Casa, in quel momento, stavano dormendo e come da prassi sono ignari di ciò che accade fuori dalle quattro mura. Improvvisamente, però, sono stati svegliati da una voce e dalle sirene:

“Cari inquilini, a causa di un vero allarme, dirigetevi nell’area protetta della camera da letto”. Così i concorrenti del GF sono stati trasferiti velocemente e in modo brusco all’interno di un bunker per mettersi al riparo. In questo modo i protagonisti del reality sono stati informati della delicata situazione fuori dalla “bolla” in cui si trovano a convivere. E ancora Whoopsee fa sapere riguardo quanto accaduto:

«Sono le conseguenze del conflitto tra jihadisti e israeliani, che da poco hanno trovato l’accordo per il cessate il fuoco, dopo l’inizio dell’operazione “Breaking Dawn” di questi ultimi», si legge a proposito di quanto verificatosi al GF (versione israeliana).

Non è la prima volta che episodi di tale gravità arrivano fin dentro la casa del GF. Ricordiamo per esempio quando nelle varie edizioni internazionali i concorrenti sono stati informati dell’inizio della pandemia mondiale da Covid-19 o dell’attacco alle Torri Gemelle nel 2001.

