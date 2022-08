1 Il prossimo concorrente del GF Vip 7 sarà un cuoco?

Come Alfonso Signorini aveva promesso sul cast ufficiale del GF Vip 7 aleggia il mistero e resterà segreto fino all’ultimo. Ma lui continuerà a divertirsi a lanciare indizi sui prossimi vipponi. Ieri, durante una storia mentre era in escursione sulle Dolomiti, aveva promesso che sarebbe arrivato un nuovo indizio. E oggi è successo.

Anche se un po’ in ritardo (il conduttore doveva pubblicare l’indizio ieri pomeriggio) oggi è arrivato tramite il suo profilo Instagram e porta dritti dritti in cucina. Signorini ha infatti pubblicato un cappello da cuoco con scritto: “Quinto indizio, in arrivo gustosi pranzetti nella casa del Grande Fratello”. Questo indizio lascia davvero pochi dubbi e può significare solo una cosa: questo nuovo concorrente è un cuoco.

Ora il problema è capire quale sia questo cuoco, perché in TV di famosi ce ne sono davvero tanti. Partiamo dai soliti Antonino Canavacciuolo, Alessandro Borghese, Carlo Cracco e Bruno Barbieri. Ma è molto difficile che possano partecipare al Grande Fratello. Così come sono improbabili i pasticceri famosi come Knam o Damiano Carrara, tanto per citarne due.

Un nome che ci viene in mente e che potrebbe essere interessante nel reality è quello di Gabriele Rubini, più conosciuto come Chef Rubio. Lui ha fatto a lungo il programma “Camionisti in trattoria” e prima ancora l’altro famoso show “Unti e bisunti”. Come reality, ha partecipato anche a Pechino Express, quindi potrebbe essere avvezzo a questo mondo. Tra l’altro molto spesso, sui social, si ritrova al centro delle polemiche e caratterialmente non si tira certo indietro nel dire la sua. Sarà davvero lui uno dei concorrenti del GF Vip 7?

