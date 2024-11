Nella Casa del GF Federica Petagna è stata protagonista di un momento che ha creato imbarazzo tra lei e il tentatore Stefano Tediosi. La gieffina si è lasciata andare a rumori “molesti” durante un gioco con il coinquilino. E, purtroppo per lei, si è sentito… tutto!

Federica al Grande Fratello si lascia… andare!

In attesa della prossima puntata del GF, in programma domani sera in prima serata su Canale 5, alcune dinamiche della Casa sembrano interessare particolarmente il pubblico. Non solo lo scontro tra Javier Martinez e Lorenzo Spolverato, ma anche la nuova vicinanza tra Federica Petagna e Stefano Tediosi, sebbene lei avesse detto in puntata in questo momento di sentirsi più vicina ad Alfonso D’Apice.

Tra la Petagna e il suo ex fidanzato infatti c’è stato un bacio e lei stessa, prima che lui venisse spedito in Tugurio, ha fatto sapere che avrebbe mantenuto questa sua posizione. Nonostante tutto, però, Federica e Stefano al GF non mancano occasione di certo di ritagliarsi momenti di gioco o chiacchiere, un po’ come successo in questo video che vedete qui a seguire. Un filmato che ha fatto il giro del web per un motivo ben preciso.

Mentre si trovavano da soli in salone (non sembra esserci nessuno dei loro compagni del GF tra i presenti), Stefano si è offerto di far scrocchiare la schiena di Federica, prendendola di peso. Lei non sembrava essere molto concorde, ma sorpresa dal tentatore ha ceduto. Peccato però che proprio in quel momento alla Petagna sarebbero sfuggiti dei rumori molesti, che hanno scatenato le risate sue e del single, così come del pubblico a casa.

Il video infatti ha fatto ben presto il giro del web, tanto che tantissimi telespettatori hanno ricondiviso la scena e creato dell’ironia sul siparietto creatosi al GF tra Federica Petagna e Stefano Tediosi. Un piccolo “incidente” che non è passato ovviamente inosservato agli attenti occhi del pubblico.

Non lei che scoreggia mentre lui le fa scrocchiare la schiena mi sto sentendo male AHAHHAHAHAH#grandefratello pic.twitter.com/kZJPDFiv6Y — ALY🍒 (@sonoinfastidita) November 24, 2024

Ma piuttosto Alfonso D’Apice come prenderà questa vicinanza tra Federica Petagna e Stefano Tediosi dopo quanto detto al GF.