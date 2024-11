In Tugurio Javier Martinez ha spiazzato il coinquilino Lorenzo Spolverato, svelando di conoscere il segreto con Helena Prestes: “Mi ha detto delle cose vostre, so tutto”.

Javier Martinez sul segreto tra Lorenzo ed Helena

Cosa nascondono Lorenzo Spolverato ed Helena Prestes? I rumor sul loro conto non sembrano placarsi né dentro né fuori dalla Casa del Grande Fratello, specie poi quando Javier Martinez ha fatto sapere al coinquilino di essere al corrente di tutto, perché confidato dalla modella brasiliana.

Non vi è certezza (anche se Amanda Lecciso in confidenza avrebbe confermato), ma recentemente Lorenzo Spolverato con alcuni concorrenti ha parlato in codice in cui confidava un segreto tra lui ed Helena Prestes. A riguardo Biagio D’Anelli ha fatto sapere che tra i due ci sarebbe stata una storia segreta prima di ritrovarsi all’interno del programma. E proprio ora che Helena è più vicina a Javier Martinez, pare avergli spifferato ogni cosa.

Durante un confronto tra le parti, Javier Martinez ha fatto sapere a Lorenzo Spolverato di sapere cose della sua vita fuori dal contesto Grande Fratello, proprio perché con Helena hanno parlato a lungo. Al contempo però ha deciso di non tirarle fuori, dato che si tratta di una faccenda che non lo riguarda personalmente e si tratterà di cose che usciranno una volta fuori:

“Durante il confronto di ieri hai detto che sono un finto buono e che in realtà sono cattivo. Se avessi voluto metterti in difficoltà l’avrei fatto in diretta. So il segreto. Helena mi ha detto delle cose vostre, che sono delle verità che non devono uscire fuori per forza qui”, ha detto subito Javier Martinez, che ha poi aggiunto:

“Parlo di cose che è meglio che non escano fuori in questo contesto! Se io avessi voluto, le avrei tirate fuori! Sappi che se io sotto la corazza da buono sono così meschino… Se sai di cosa parli allora dillo. Non è vero? Neghi? Io non lo dico perché non c’entra con me“, ha incalzato ancora Javier Martinez.

La reazione di Lorenzo Spolverato

Le parole di Javier Martinez hanno inevitabilmente spiazzato Lorenzo Spolverato, che probabilmente non si sarebbe aspettato che Helena Prestes avesse raccontato questa cosa al coinquilino.

In difficoltà, Lorenzo Spolverato ha cercato tutti i modi di non far parlare Javier Martinez: “Ma non ho detto che sei cattivo, em… tu conosci solo bianco o nero? So bene di cosa parli. So bene di cosa parli. Ho capito bene, fidati che lo so, sono più sensitivo ed empatico di quello che tu pensi”.

Lorenzo Spolverato ha fatto sapere però che non avrebbe parlato, perché ha capito che Javier Martinez avrebbe voluto questo da lui, per poi pungerlo di non avere nemmeno lui il coraggio di parlarne. Non crede esista il buono o il cattivo:

“Questa verità tra me e lei… so che non te ne frega. Se tu lo dirai passerai come quello che mi ha voluto mettere in cattiva luce. Io ho detto che hai una corazza da buono, ma non voglio dire che dentro sei cattivo“, ha spiegato Lorenzo Spolverato rivolgendosi a Javier Martinez.

Dopo questa conversazione se ne parlerà martedì in puntata?