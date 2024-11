Nel podcast di Alessandro Cattelan, Selvaggia Lucarelli ha confidato di aver ricevuto due querele da Fedez e ne ha svelato le cifre: “Una da 150mila Euro, una da 50mila”.

Le querele di Fedez a Selvaggia Lucarelli

Nel nuovo podcast di Alessandro Cattelan, Supernova, è stata ospite Selvaggia Lucarelli. La giudice di Ballando con le Stelle, che anche nell’ultima puntata è stata protagonista di un diverbio con Angelo Madonia, si è raccontata a 360 gradi al pubblico della piattaforma dell’amato conduttore televisivo.

Uno dei tanti argomenti affrontati riguarda le diffide e le querele. In particolare Selvaggia Lucarelli ha fatto sapere quanto segue:

“Se tu scrivi su un giornale sei ovviamente affiancato dai legali di esso, per cui hai comunque l’editore. Mentre se invece scrivi una cosa sui social che infastidisce, gli avvocati te li paghi tu. Quindi era diventato costoso farlo sui social. Io so già che quando scrivo un articolo mi arrivano delle querele…”

In seguito sempre Selvaggia Lucarelli ha aggiunto, entrando più nello specifico: “Come funzionano le querele? Alcuni ti chiedono risarcimenti con azioni civili. Possono andare anche avanti anni. Altri corrono inspiegabilmente, altri vanno rapidamente, dipende da chi lo fa”.

Selvaggia Lucarelli ha poi spiegato un po’ come funziona, ammettendo però di non aver mai fatto il conto di quante ne riceve, così come un conto totale. A un certo punto, poi, ha anche tirato in ballo Fedez. Ecco cosa ha detto:

“Il penale non mi dà tanta ansia perché mi condanneranno a due mesi per aver detto ‘bimbominc**a’. Ma al civile quando ti arrivano richieste di 150mila Euro, tipo Fedez…lì capisci. Me ne ha fatte due, una da 150 e una da 50 mila. Lì inizi un po’ a temere. Io non ho mai querelato. Ho sempre pensato che avessimo una posizione dominante per poterci rispondere reciprocamente, con dei botta e risposta in una dimensione identica”.

Dunque Selvaggia Lucarelli forse pensava che avrebbe potuto risolvere la faccenda in altro modo, grazie anche all’importante mezzo dei social, anziché arrivare a una situazione del genere. Intanto al momento Fedez non ha commentato le sue dichiarazioni.