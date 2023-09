Spuntano le foto di una concorrente del GF con Can Yaman e si accende il gossip

NEWS

Debora Parigi | 6 Settembre 2023

Una delle nuove concorrenti del GF è stata fotografata in passato con Can Yaman. E adesso girano i primi rumor su di loro

La nuova concorrente del GF fotografata con Can Yaman

Lunedì 11 settembre partirà la nuova edizione del GF e sono già stati annunciati alcuni concorrenti: tre famosi e tre non famosi. Sì perché quest’anno si tornerà un po’ al passato e vedremo nella Casa anche dei concorrenti non noti. Ma sono davvero dei veri e propri Nip?

In realtà da giorni se ne parla sul web facendo notare che qualcuno ha già delle fanpage e in generale hanno tutti sui social un seguito che supera i 100 mila follower. Ma non solo, parlando nello specifico di Letizia retris, lo scorso anno è stata al Festival di Venezia e ha sfilato sul red carpet.

Fotografa di Coriano, classe ’99, Letizia è già un po’ conosciuta sul web. E proprio sulla sua partecipazione al GF al settimanale TV Sorrisi e canzoni ha dichiarato: “Ho deciso di partecipare perché me lo merito. Per tutti i sacrifici fatti e perché credo che per me possa essere una rinascita”. Ma non finisce qui perché parlando proprio del Festival di Venezia, la nuova concorrente del Grande Fratello lo scorso anno è stata anche fotografata con un famosissimo attore.

Stiamo parlando di Can Yaman e a farlo sapere è stata Deianira Marzano. Entrambi erano a una delle tante feste esclusive che ci sono durante la kermesse. E i fotografi li hanno immortalati insieme. Ovviamente non possiamo sapere se in quel momento stessero solo parlando o se ci fosse altro tra loro. Fatto sta che adesso che lei è in procinto di far parte del reality più famoso d’Italia, il gossip si è acceso.

La segnalazione su Letizia Petris del Grande Fratello

Non ci sono dichiarazioni dai diretti interessati, o meglio da Can Yaman, dato che la futura gieffina è totalmente lontana dai social adesso. Come detto, probabilmente stavano solo parlando essendo alla stessa festa e non c’è mai stato niente tra loro. Chissà se affronteranno questo gossip proprio durante il reality?