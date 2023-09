NEWS

Vincenzo Chianese | 6 Settembre 2023

Chiara Ferragni Fedez

Ecco quanto costa la scuola dei figli dei Ferragnez

Senza dubbio quella di oggi è una giornata importante per i Ferragnez. Proprio questa mattina infatti Leone e Vittoria, figli di Chiara Ferragni e Fedez, hanno iniziato la scuola e così l’imprenditrice digitale e il rapper hanno accompagnato i bimbi all’istituto che frequenteranno nei prossimi mesi. Come specificato dalla stessa influencer, mentre Leo ha iniziato la prima elementare, Vittoria andrà per la prima volta alla scuola materna. Grande gioia dunque per i due piccoli, che sono apparsi sui social dei genitori entusiasti e ansiosi di vivere nuove emozioni.

Non tutti sanno però che Chiara e Federico hanno deciso di iscrivere Leone e Vittoria in una delle migliori scuole private di Milano, la Saint Louis School. Ma quanto costa la retta e quanto spendono dunque la Ferragni e Lucia per l’istruzione dei loro figli? Andiamo a scoprire tutto quello che sappiamo.

Stando a quanto è emerso, i Ferragnez non hanno badato a spese per la scuola di Leone e Vittoria. L’iscrizione per il primo anno infatti costa 2.800 euro, mentre per gli anni a venire è invece di 1.800 euro. Per la scuola d’infanzia, quella che da quest’anno frequenterà Vittoria, i costi annuali sono di 11.370 euro. La scuola primaria invece, che da oggi frequenterà Leone, costa 15.730 euro. Per la scuola secondaria la retta è di 18.170 euro. A questi prezzi vanno poi inclusi i pranzi, che variano in base alla sede e oscillano tra i 1.475 e i 1.350 euro.

Insomma di certo Chiara Ferragni e Fedez vogliono per i loro bambini un’istruzione impeccabile, e di certo non potevano non scegliere la Saint Louis School per Leone e Vittoria. La coppia nel mentre si prepara al lancio della puntata speciale della loro serie, dedicata al Festival di Sanremo, che verrà rilasciata su Prime Video il 14 settembre.