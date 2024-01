Mediaset potrebbe prendere provvedimenti contro alcuni inquilini? La richiesta del pubblico

Spettacolo

Andrea Sanna | 6 Gennaio 2024

Grande Fratello

Il web in subbuglio chiede a Mediaset di prendere dei provvedimenti contro alcuni concorrenti del GF, per diversi precisi motivi. L’azienda potrebbe agire nei confronti degli inquilini del reality show?

GF: la richiesta del pubblico a Mediaset

Le nuove linee guida adottate da Mediaset al GF non sembrano aver sortito l’effetto sperato. Anche questa nuova edizione del reality di Canale 5 ha suscitato diverse polemiche, in questi mesi di messa in onda. Tanti episodi che si sono verificati da settembre a oggi, ai quali il web ha chiesto un provvedimento disciplinare che, però, non è mai arrivato.

Sul web stanno circolando diversi messaggi in cui si richiede l’attenzione di Pier Silvio Berlusconi e di tutta la squadra di lavoro del GF: “Regna il bullismo in Casa e lei sa bene cosa succede fuori tutti i giorni. Persone come quelle che vediamo al GF fanno male eppure le tenete dentro. Pretendiamo provvedimenti seri e immediati”. E da qui una serie di nomi che vanno da Anita Garibaldi a Letizia Petris, Paolo Masella, Massimiliano Varrese, Rosy Chin e Giuseppe Garibaldi, per citarne alcuni.

Alfonso Signorini durante le puntate del GF (così come sui social dopo l’uscita di Beatrice) si è permesso spesso di strigliare dei concorrenti. Ma un provvedimento vero e proprio, a parte mandare Anita Olivieri al televoto immediato senza però ripercussioni, non c’è mai stato.

Gli ultimi fatti emersi nella Casa del GF a Capodanno quando Beatrice Luzzi, isolata dal resto del gruppo, è stata intimata di “stare buona e non rovinare la festa”, ha generato polemiche. E si tratta solo di una tante cose che hanno fatto storcere il naso. Questo perché anche con l’uscita improvvisa della stessa attrice per la morte di suo padre, ci si aspettava un atteggiamento differente dall’intero cast.

Se pochi di loro si sono mostrati seriamente dispiaciuti per l’accaduto, altri inquilini del GF non hanno empatizzato con questa delicata situazione. Pensiamo alle urla sguaiate di alcuni a poche ore dalla brutta notizia, così come l’esigenza di dover necessariamente festeggiare il compleanno di Varrese e svolgere serenamente le varie attività perché “the show must go on”. Insomma ci sono state frasi pesanti e inopportune.

Alla fine non si è fatto nulla di tutto questo, ma nonostante ciò i concorrenti del GF (o almeno la maggior parte) non sembrano essere colpiti dall’accaduto, mostrandosi distaccati. Sarebbe potuto accadere a chiunque di loro, ma quello che sottolinea il pubblico è la scarsa comprensione verso un momento così delicato.

Ma come ha reagito Mediaset a tutto questo? C’è chi sostiene ci siano delle valutazioni in corso e che possano arrivare i provvedimenti disciplinari, dato anche il subbuglio che si è generato sul web tra i fan del GF. Chiaramente tale ipotesi è da prendere con le pinze e solo lunedì in puntata sapremo cosa accadrà. In ogni caso non è escluso che la produzione possa valutare caso per caso e decidere. Di sicuro però un discorsetto di Alfonso Signorini non mancherà.