Il triangolo Mirko-Perla-Greta conquista il Carnevale! Tre bambini mascherati da gieffini (FOTO)

Spettacolo

Andrea Sanna | 4 Febbraio 2024

Grande Fratello

Per questo Carnevale ci si sta davvero sbizzarrendo! Sui social è impazzata la Mirko-Perla-Greta mania! Tre bambini infatti sono stati travestiti dai loro genitori dai tre protagonisti dell’ultimo GF!

GF: Mirko, Perla e Greta diventano maschere

Non solo Chiara Ferragni regina di questo Carnevale con diverse maschere a lei dedicate! Anche la “febbre” da GF sembra aver conquistato tutti. Pensate che tre bambini per questa festività del 2024 hanno interpretato tre personaggi molto amati di quest’ultima edizione del reality show: Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti.

A modo loro i bambini hanno interpretato nel migliore dei modi i gieffini. Come mostrato dalla foto tutti e tre hanno in mano un cartoncino con il logo del GF. Ricorda molto quello utilizzato dal programma per indicare nella busta il concorrente eliminato. Insomma davvero tanta fantasia e cura dei dettagli.

Ma anche gli abiti non sono lasciati al caso, come mostrato dall’immagine e sono addirittura molto somiglianti a quelli peraltro indossati dai tre inquilini della Casa del GF durante le puntate del prime time. In questo modo i tre bambini in questione, di cui abbiamo oscurato il volto, hanno dimostrato davvero che basta un pochino di fantasia per riuscire a portare a casa un ottimo risultato. E possiamo dire che ci sono riusciti alla grande!

Le maschere dedicate a Mirko, Perla e Greta del GF

Attualmente Mirko Brunetti è il solo eliminato dal programma e forse avrà già avuto modo di vedere queste immagini e siamo certi si sarà fatto una risata. Perla Vatiero e Greta Rossetti, invece, sono tutte e tre ancora nella Casa del GF e sarà curioso scoprire come reagiranno non appena scopriranno questa geniale trovata!

C’è anche un pezzetto di GF in questo Carnevale 2024! E voi quale maschera avete scelto per la festività dove ogni scherzo vale?