Beatrice Luzzi svela se sarà opinionista della prossima edizione del GF

Nicolò Figini | 18 Aprile 2024

Grande Fratello

Beatrice Luzzi assumerà davvero il ruolo di opinionista nella prossima edizione del Grande Fratello? Ecco la sua risposta.

Beatrice Luzzi opinionista al GF?

Da un po’ di tempo sul web gira voce che Beatrice Luzzi avrà il ruolo di opinionista nella prossima edizione del Grande Fratello. Tuttavia non c’è nulla di vero in quanto si tratta di una fake news, almeno per il momento. La diretta interessata non ne ha mai parlato e poi è ancora troppo presto per capire che cosa accadrà a settembre 2024.

Probabilmente questi rumor si sono rafforzati ancora di più nel momento in cui la Luzzi è stata avvistata a pranzo insieme ad Alfonso Signorini. Per tale ragione i fan hanno cominciato a volare con la fantasia sperando che il loro sogno potesse diventare realtà. Per adesso non abbiamo informazioni certe, ma sappiamo che il desiderio dell’attrice sarebbe quello di condurre un programma tutto al femminile.

Di conseguenza le possibilità di un suo ruolo come opinionista al Grande Fratello scemerebbero drasticamente. Lei stessa, nel corso di un’intervista con SuperGuida TV ha rivelato di non starci nemmeno pensando oggi perché è le sembra abbastanza prematuro, tuttavia non chiude la porta:

“Per il momento sono concentrata sul presente e sto cercando di metabolizzare questa esperienza. Mi sembra prematuro parlarne. Sono convinta però che come ruolo lo sentirei nelle mie corde”.

Nell’attesa di novità in merito, inoltre, segnaliamo che Beatrice Luzzi ha anche parlato delle coppie nate al Grande Fratello, facendo alcune previsioni sulla loro durata. Secondo la sua opinione Paolo Masella e Letizia Petris saranno gli ex gieffini che andranno più lontano, mentre Anita Olivieri e Alessio Falsone “esploderanno presto“. E per quanto riguarda Perla Vatiero e Mirko Brunetti? L’attrice crede che il loro rapporto sia già consumato.

Vedremo se le sue previsioni si avvereranno, lo scopriremo soltanto nel prossimo futuro.