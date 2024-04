NEWS

Vincenzo Chianese | 12 Aprile 2024

Grande Fratello

Nelle ultime ore Beatrice Luzzi è stata beccata a pranzo con Alfonso Signorini e sul web iniziano a circolare alcune ipotesi sul futuro televisivo dell’attrice.

Beatrice Luzzi con Signorini

Nonostante non abbia vinto il Grande Fratello, per molti Beatrice Luzzi è la vincitrice morale dell’ultima edizione del reality show di Canale 5. In molti infatti hanno sostenuto e supportato fino alla fine l’attrice, che nel mentre in questi giorni è tornata alla sua vita di sempre. A oggi dunque l’ex gieffina sta recuperando il tempo perso insieme a suoi figli, senza però trascurare la sua carriera. Nelle ultime ore infatti Beatrice, nel corso di un’intervista, ha ammesso di essere già concentrata sul suo futuro televisivo, rivelando di voler condurre un programma tutto al femminile. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Mi piacerebbe condurre un programma tutto al femminile. Amo le donne e, non avendo figlie femmine, quando i miei figli portano a casa le loro amiche ci parlo per ore: hanno velocità, ritmo, ti raccontano le cose in maniera dettagliata, mentre i maschi invece ci mettono molto di più a dire mezza parola”.

Mentre attendiamo di capire cosa accadrà, proprio in queste ore Beatrice Luzzi è stata beccata a pranzo con Alfonso Signorini e in breve lo scatto ha fatto il giro del web. Ma non è finita qui. Gli utenti infatti hanno iniziato a volare con la fantasia e non sono mancate alcune ipotesi.

Secondo qualcuno infatti l’incontro col conduttore del Grande Fratello potrebbe significare la promozione di Beatrice a prossima opinionista del reality show.

Naturalmente però va precisato che a oggi è ancora troppo presto per sapere quello che accadrà in occasione della nuova edizione del programma. Non è da escludere dunque che quello tra la Luzzi e Signorini non sia stato altro che un semplice pranzo tra amici.