Beatrice Luzzi fa una previsione sulle coppie nate al GF e rivela quale potrebbe durare

18 Aprile 2024

Grande Fratello

In una recente intervista con SuperGuida TV Beatrice Luzzi ha parlato delle coppie che sono nate dentro la casa del Grande Fratello e ha dato la propria opinione su ciascuna di esse.

Beatrice Luzzi sulle coppie del GF

Tutti i concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello sono tornati da settimane alla loro vita di sempre, ma di tanto in tanto continuano a rilasciare alcune interviste in cui ripensano a quei mesi dentro la casa. Da settembre a marzo ne sono successe di tutti i colori e il pubblico ha potuto vedere anche sbocciare l’amore grazie alle coppie che si sono formate.

L’ex gieffina ha quindi voluto dare la propria opinione su ogni coppia facendo una previsione sulla loro durata. Prima di tutto ha affermato che, secondo, lei quelli che dureranno nel tempo sono Paolo e Letizia: “Al di là delle loro immense differenze hanno approfondito così tanto le loro vite e le loro personalità che ora potranno viversi“.

Per quanto riguarda, invece, la coppia più chiacchierata dell’intera edizione, ovvero Perla Vatiero e Mirko Brunetti, Beatrice Luzzi ha parlato di un “rapporto già consumato“. Ha dei dubbi su Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti e non è riuscita a dare un’opinione precisa. Infine ha chiuso il cerchio con Anita Olivieri e Alessio Falsone: “Credo esploderanno presto“.

Mentre attendiamo di scoprire se ciò che pensa si avvererà, possiamo anche andare a leggere ciò che ha affermato in merito al suo rapporto con Giuseppe Garibaldi. Per lungo tempo i fan si sono chiesti se tra loro potrà mai esserci un ritorno di fiamma e l’attrice ha commentato come segue:

“Io e Giuseppe ci stiamo sentendo ed è abbastanza importante. Ci stiamo confrontando su episodi e momento molto intensi e anche dolorosi che abbiamo vissuto nella Casa. Questo è necessario. Ci stiamo aiutando a superarli. Giuseppe è uno dei pochissimi che sento”.

Vedremo che cosa succederà in futuro.