1 14 Vipponi del GF Vip che non sono arrivati in finale

Nel corso di 6 edizioni del GF Vip numerosi sono stati i concorrenti che hanno varcato la porta rossa.

Alcuni di essi si sono messi in gioco senza filtri, nel bene e nel male, venendo amati e allo stesso tempo criticati dal web e dal pubblico.

In particolare ci sono ben 14 Vipponi protagonisti della loro edizione che non sono riusciti ad arrivare in finale, nonostante la meritassero.

Andiamo a scoprire di chi si tratta, partendo dalla prima edizione.

Elenoire Casalegno

Tra le protagoniste della prima edizione del GF Vip c’è stata senza dubbio Elenoire Casalegno.

La conduttrice fin da primo giorno si è messa in gioco senza risparmiarsi.

Tuttavia è stata eliminata dal gioco a pochi giorni dalla finale.

Andiamo avanti.