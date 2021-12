1 GF Vip 6, la rivelazione di Barù

Nella puntata del 20 dicembre 2021 ha fatto il suo ingresso nella casa del GF Vip 6 Gherardo Gaetani detto Barù, ovvero il nipote di Costantino della Gherardesca. La sua entrata è stata anticipata da un video di presentazione nel quale ha detto di sé:

Sono cresciuto in Italia e poi a 8 anni mi sono trasferito in Svizzera. Da lì mi sono trasferito in America. Da lì ho vissuto in Spagna, Patagonia, in Australia… E finalmente sono tornato a vivere nella mia amata Toscana. Sono finito in televisione per colpa di mio zio Costantino e da lì ho fatto vari programmi. Ora sono un esperto di vino e cibo, un mondo molto divertente. Quindi spero di portare alla casa un po’ di cucina buona. Il cibo è molto importante.

E proprio di cibo si parlava nel momento in cui Barù ha fatto la sua rivelazione al GF Vip 6. Si trovava, infatti, in cucina insieme a Jessica Selassié ed Eva Grimaldi. La Principessa gli stava spiegando in che modo preparare il pranzo: “[…] girare, per poi inserire e richiudere“. A questo punto Barù fa una battuta che rivela dei dettagli su quando era un ragazzino: “Senti, mi faccio le canne da quando hio 14 anni, vuoi che non faccio il coso? E Vabbè lascia stare…“.

Barù “mi faccio le c4nne da quando ho 14 anni secondo te non so rollare?” IO STESA #gfvip pic.twitter.com/MH5JGNMj9y — Ruth ♄ (@xcinefilax) December 21, 2021

Le altre due hanno tentato di fermarlo e di zittirlo in caso questa cosa potesse metterlo nei guai, ma ormai la rivelazione è stata fatta. Il pubblico, ad ogni modo, ha molto apprezzato la sua ironia e il nuovo concorrente sta già ricevendo molto sostegno da parte dei telespettatori. Vedremo come andrà il suo percorso prossimamente. Nel frattempo un ex concorrente del Grande Fratello Vip ha attaccato un inquilino in particolare. Andiamo a scoprire di chi si tratta…