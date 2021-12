Chi è Eva Grimaldi? Età, vita privata e Instagram

Ecco tutto quello che c’è da sapere su Eva Grimaldi, concorrente del Grande Fratello Vip 6, dall’età, alla vita privata, a dove seguirla sui social e su Instagram.

Chi è Eva Grimaldi

Nome e Cognome: Milva Perinoni (in arte Eva Grimaldi)

Data di nascita: 7 settembre 1961

Luogo di Nascita: Nogarole Rocca (Verona)

Età: 60 anni

Altezza: 170 cm

Peso: 60 kg

Segno zodiacale: Vergine

Professione: attrice

Moglie: Eva è attualmente sposata con Imma Battaglia

Figli: Eva non ha figli

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @evagrimaldireal

Profilo Facebook: Eva Grimaldi

Eva Grimaldi età, altezza e biografia

Vediamo cosa sappiamo della biografia di Eva Grimaldi, scopriamo quanti anni ha oggi, cosa fa, dove vive e come si chiama sua moglie. Il vero nome dell’attrice come in molti sapranno è Milva Perinoni e nasce il 7 settembre 1961 a Nogarole Rocca, in provincia di Verona.

La sua età dunque è di 60 anni. La sua altezza è pari a 170 cm, mentre il suo peso corrisponde a 60 kg circa.

Attualmente Eva vive a Roma insieme a sua moglie Imma Battaglia.

Ma andiamo a vedere cosa sappiamo della sua vita privata.

Vita privata

Della vita privata di Eva Grimaldi abbiamo diverse informazioni. Spesso infatti l’attrice è finita al centro del gossip e del pettegolezzo.

La sua prima storia a far discutere infatti è stata quella con Gabriel Garko. Andiamo a scoprire di più in merito.

Gabriel Garko

Sappiamo che dal 1997 al 2001 Eva Grimaldi è stata legata sentimentalmente all’attore Gabriel Garko. La loro storia all’epoca fece molto discutere, e la coppia finì al centro del gossip e del pettegolezzo. Quando tuttavia nel settembre del 2020 Garko ha deciso di fare coming out, ha rivelato come la sua relazione con la Grimaldi fosse finta e studiata a tavolino. Nelle settimane successive anche la stessa Eva ha parlato della sua storia con Gabriel, e nel corso di un’intervista per il settimanale Chi ha affermato:

“La nostra storia è stata creata a tavolino quattordici anni fa. Non c’è mai stato sesso, lui aveva bisogno di me e io l’ho sempre protetto. Ma c’è un amore profondo che ci lega, ancora oggi, e che va al di là della sfera fisica… lo avrei addirittura sposato o ci avrei fatto un figlio”.

Dopo la fine della relazione, Eva Grimaldi celebra il suo primo matrimonio. Andiamo a vedere cosa è accaduto.

Primo marito

Qualche anno dopo la fine della storia con Gabriel Garko, Eva Grimaldi incontra l’imprenditore Fabrizio Ambroso, e dopo solo sei mesi di fidanzamento, nel 2006 i due si uniscono in matrimonio, che termina quattro anni più tardi. Dalle nozze col suo primo marito non nascono figli.

Nel 2010 i due si separano ufficialmente e allora Eva incontra Imma Battaglia. Andiamo a scoprire di più sulla loro storia d’amore,

Imma Battaglia

Nel 2017 Eva Grimaldi durante la partecipazione a L’Isola dei Famosi decide di fare coming out e conferma la relazione con Imma Battaglia. Le due si conoscono e si innamorano nel 2010, tuttavia per diversi anni la storia viene tenuta segreta.

Dopo essere uscite alla luce del sole, Eva e Imma decidono di unirsi in matrimonio e il 19 maggio 2019 si tiene il rito civile, celebrato dalla senatrice Monica Cirinnà.

Testimone di Eva è proprio Gabriel Garko, col quale da sempre c’è un’amicizia speciale.

Ma vediamo adesso dove poter seguire la Grimaldi sui social, e in particolare su Instagram.

Dove seguire Eva Grimaldi: Instagram e social

In molti si stanno chiedendo dove è possibile seguire Eva Grimaldi sui social, e in particolare su Instagram.

L’attrice ha naturalmente un profilo attivo, che vanta diverse migliaia di follower.

Su Instagram Eva condivide i momenti più belli della sua vita privata e della sua quotidianità. La Grimaldi ha anche un profilo Facebook.

Vediamo adesso come sappiamo della sua carriera.

Carriera

Andiamo a scoprire cosa fa Eva Grimaldi. La sua carriera inizia con la partecipazione allo storico programma televisivo Drive In, al quale partecipa per poche puntate. Successivamente l’attrice viene scelta da Federico Fellini per il suo film Intervista. Da quel momento Eva diventa la protagonista di numerose pellicole. Tra i suoi lavori più riusciti ricordiamo Rimini Rimini – Un anno dopo, Quella villa in fondo al parco, La maschera del demonio, Abbronzatissimi e Mutande pazze.

Nello stesso periodo Eva posa nuda per diverse riviste erotiche, confermandosi una delle sex symbol più amate di sempre. Sempre negli anni ’80 la Grimaldi inizia a lavorare anche a teatro, dando una svolta alla sua carriera, per poi tornare sul grande schermo nel 1994 col film Cari fottutissimi amici. L’anno successivo invece è in Francia per girare la pellicola Les anges gardiens, accanto a Gérard Depardieu. A seguito di altri progetti, nel 2001 diventa la primadonna del varietà televisivo del Bagaglino Saloon, venendo affiancata dai più grandi comici italiani, tra cui Pippo Franco, Leo Gullotta e Maurizio Mattioli.

Negli stessi anni, fino ai primi anni 2000, Eva Grimaldi diventa la protagonista di numerose fiction di successo, tra le quali Donna d’onore, Ladri si nasce, Villa Ada, Caterina e le sue figlie, Il peccato e la vergogna e Pupetta – Il coraggio e la passione. Il vero successo però arriva con Il Bello delle Donne.

Il Belle delle Donne

Nel 2001 Eva Grimaldi entra nel cast della fiction Mediaset Il Bello delle Donne, che le dona un successo incredibile. La serie in breve diventa una delle più amate dal pubblico e raggiunge numeri da capogiro.

Nel 2003 posa per un calendario hot, tornando poi a lavorare in teatro con con Antonio Giuliani. La sua carriera prende una svolta, quando in coppia con Simone Di Pasquale partecipa nel 2006 alla terza edizione di Ballando con le stelle.

Ballando con le Stelle

Nel 2006 Eva Grimaldi è nel cast della terza edizione di Ballando con le Stelle, dove gareggia insieme a Simone Di Pasquale, venendo eliminata in semifinale.

Nel 2014 partecipa alla terza edizione di Pechino Express, classificandosi al terzo posto. Nel 2015 l’attrice torna al cinema col film Babbo Natale non viene da Nord. Nello stesso anno torna a lavorare anche in teatro, con ben due spettacoli. Nel 2017 è nel cast de L’Isola dei Famosi.

L’Isola dei Famosi

Nel 2017 Eva Grimaldi partecipa a L’Isola dei Famosi. Come sappiamo in questa occasione fa per la prima volta coming out, confermando la sua storia con Imma Battaglia.

Nel corso della partecipazione al reality Eva conquista il cuore del pubblico, e si classifica al terzo posto. Nel 2019 invece è nel cast di Tale e Quale Show.

Tale e Quale Show

Nel 2019 Eva Grimaldi entra a far parte del cast di Tale e Quale Show.

Anche in questa occasione l’attrice conquista il pubblico e mostra la sua versatilità. Nel 2021 per lei arriva un’altra grande opportunità: il Grande Fratello Vip 6.

Eva Grimaldi al Grande Fratello Vip 6

A dicembre 2021 Eva Grimaldi viene annunciata come nuova concorrente del Grande Fratello Vip 6. Nella puntata del 17 dicembre così l’attrice fa il suo ingresso in casa e inizia ufficialmente il suo percorso. Poco prima di varcare la porta rossa, Eva ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi, durante la quale parla di sua moglie Imma Battaglia e svela perché ha deciso di partecipare al programma.

Queste le sue dichiarazioni:

“Mia moglie è molto intelligente, capisce che questo è lavoro. Ed è anche una sfida. Significa rimettermi in gioco, in discussione, ho tanto da raccontare. Non lo considero un nuovo percorso, piuttosto a me pare che il Grande Fratello sia stato costruito negli ultimi anni come uno spaccato della società. Entrerò in punta di piedi. Voglio innanzitutto molta leggerezza e mi aspetto di sentirmi libera anche se sono rinchiusa in questa Casa. Non ho chiamato nessuno anche se conosco tanti ex gieffini, non ho voluto chiedere consigli, voglio fare il mio reality. Però Imma deve stare attenta perché lo ammetto, sono gelosa peggio della Cipriani, butto giù casa, giardino e recinto. Però sono sicura di Imma. E lei è sicura di me”.

Ma chi sono gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 6 oltre a Eva Grimaldi? Andiamo a scoprirli.

I concorrenti del Grande Fratello Vip 6

Andiamo adesso a vedere tutti i concorrenti che terranno compagnia a Eva Grimaldi all’interno del Grande Fratello Vip 6. Partiamo dalle donne:

Per quanto riguarda gli uomini invece nella Casa del GF Vip 6 insieme a Eva Grimaldi troveremo anche:

In studio, invece, la conduzione è affidata sempre ad Alfonso Signorini, mentre le opinioniste quest’anno saranno Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Il percorso di Eva Grimaldi

Il percorso di Eva Grimaldi al Grande Fratello Vip 6 inizia ufficialmente venerdì 17 dicembre 2021. Ma come se la caverà e cosa accadrà nel corso delle prossime settimane?

14esima settimana: Eva ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 6.

