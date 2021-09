1 GF Vip 6, Carmen Russo è già stata una concorrente

L’edizione numero 6 del GF Vip sta per iniziare. Ormai mancano davvero pochissimi giorni prima dei due appuntamenti settimanale in compagnia di Alfonso Signorini e le sue due opinioniste, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Tutto è pronto. Finalmente il cast è stato svelato e abbiamo potuto vedere tanti volti noti, tra i quali anche Carmen Russo, ballerina e moglie di Enzo Paolo Turchi. Forse, però, non tutti vi potreste ricordare una curiosità sulla showgirl.

Proprio lei, infatti, nell’ormai lontano 2017 aveva preso parte alla seconda edizione del reality show. A quei tempi al timone c’era Ilary Blasi e Alfonso Signorini era il suo opinionista. Carmen non aveva fatto il suo ingresso all’inizio della gara, ma aveva varcato la porta rossa il giorno 36 ed era uscita appena dopo due settimane. Il motivo è stato un’eliminazione voluta dal pubblico a seguito di una nomination fatta dagli altri inquilini della Casa.

Quest’anno, però, Carmen Russo è pronta a riprovarci e, infatti, la troveremo al GF Vip 6. In un recente video pubblicato dalla pagina Twitter del programma ha risposto ad alcune domande. Per esempio, quando le viene chiesto chi non vorrebbe nella Casa, lei ha risposto “Enzo Paolo Turchi“. Poi ha continuato:

Allora, non so che cosa succederà. Se starò una settimana, due, tre, un mese, due mesi… Non ho proprio idea perché non sono cose che uno può prevedere. Quindi io lascio tutta la decisione al pubblico. […] Però io sono anche una donna che riesce a mettere insieme l’irrazionalità e la razionalità. […] Aspetta che ci penso… Cos’è la cosa che non mi riesce? Essere bugiarda perché non fa parte del mio carattere. E a volte perdere il controllo… Forse. Però lotto per non perderlo.

In attesa di vedere cosa accadrà a partire dal 13 settembre 2021, vediamo come cambierà la casa del GF Vip 6 in questa nuova edizione…