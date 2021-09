1 GF Vip 6, la foto del bacio tra Pierpaolo ed Elisabetta

Nelle ultime ore è spuntata una foto che ha fatto infuriare molto i fan della coppia formata da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Come potete vedere anche qui sotto, infatti, all’interno della Casa del GF Vip 6 è stato appeso uno scatto che ritrae il modello ed Elisabetta Gregoraci mentre si scambiano un bacio, come pubblicato anche dalla pagina UominieDonneClassicoeOver. Questo era avvenuto nella scorsa edizione, quando tra i due sembrava stesse nascendo un grande sentimento.

Come ben sappiamo, però, alla fine a parte qualche carineria non è successo niente tra loro e Pierpaolo ha intrapreso una relazione, che continua ancora oggi, con l’influencer italo-persiana. Fatto sta che il web non ha per nulla gradito questa scelta. Alcuni, per esempio, si sono lamentati della poca originalità nel creare dinamiche all’interno della Casa della nuova edizione:

Adoro il modo in cui stanno già cercando di creare “nuove” dinamiche nella Casa, peccato che stanno riutilizzando alcuni protagonisti della scorsa edizione… ma poi con idee davvero originali.

Il bacio tra Elisabetta e Pierpaolo al GF Vip 6

Ma non finisce qui. Infatti alcuni hanno annunciato che non guarderanno nemmeno il GF Vip 6 a causa della mancanza di rispetto verso Giulia e Pierpaolo: “Giulia e Pier non meritavano questo trattamento, perché con il fatto che c’è anche un quadro con Ariadna, Giulia passerà per la terza scelta e Pier come un playboy farfallone, quando poi è esattamente il contrario. Vergogna Grande Fratello, il mio ascolto non ce lo avrai di sicuro“.

Insomma, questa fotografia ha fatto davvero piacere a poche persone. I diretti interessati non hanno ancora commentato e forse non lo faranno proprio per evitare altre polemiche. Staremo a vedere cosa accadrà. Nel frattempo, però, Alfonso Signorini ha annunciato alcune novità per l’edizione che sta per cominciare. Continuate a leggere per scoprire quali…