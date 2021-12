1 Katia Ricciarelli sonnambula al GF Vip 6

Katia Ricciarelli è una delle protagoniste indiscusse dell’edizione 6 del GF Vip e la scorsa notte è diventata virale su Twitter per un suo bizzarro comportamento. Come riporta anche il sito Biccy, infatti, si sarebbe svegliata nel cuore della notte pensando di aver dormito troppo e che fosse già pomeriggio. Per tale ragione, infatti, si è alzata, vestita e si è diretta verso la veranda. Qui ha trovato Barù, Giucas, Lucrezia e Manuel. Tutti loro le hanno detto che non era tardi e di tornare a dormire. Questa la reazione:

Io mi ricordo che sono andata via nella mia stanza che voi stavate facendo quel gioco psicologico. Comunque sono tutta scombussolata, mi sono appena alzata pensando fosse tardo pomeriggio e mi sono vestita. Tutto mi sono messa, ho messo pure gli anelli. Vi giuro che pensavo fosse tardi. Adesso entro in confessionale e gli dico che mi devono mandare a casa mia. Mi sono pure messa i tacchi guardate. So che sono andata in camera, mi sono messa a letto, mi hanno spento la luce e ho dormito. Pensavo fossero passate tante ore. Sarò andata a dormire alle 23. Ragazzi non sto scherzando pensavo fosse pomeriggio. Ma davvero è notte? Se mi fate uno scherzo giuro che mi arrabbio. Sono le 3? E allora perché ridi Barù? Dai come mai stai ridendo? Sì giuro che pensavo fosse pomeriggio.

Come se non bastasse, poi, la concorrente del GF Vip 6 ha voluto fare uno scherzetto a tutti i suoi compagni d’avventura. Nel video qui sotto, infatti, la vediamo in camera mentre grida il nome di Ciuffy, il suo cagnolino tanto amato. La scena è drammatica con la Ricciarelli che piange disperata facendo finta di essere sonnambula. La prima a preoccuparsi è Eva Grimaldi, mentre Valeria ha dei dubbi: “Sei da Oscar se stai fingendo“.

Tutti tentato di calmarla, ma alla fine Katia esce allo scoperto e rende noto ai presenti, ovvero la casa intera, che si trattava solo di uno scherzo.