1 Provvedimento disciplinare al GF Vip 6

Ieri sera il GF Vip 6 ci ha regalato tantissimi momenti. Quasi a fine trasmissione, però, Alfonso Signorini ha fatto una comunicazione importante ai vipponi. Il conduttore ha spiegato che per il gruppo è previsto un importante provvedimento disciplinare che prevede la riduzione del budget del 50% a causa di alcuni comportamenti errati.

Signorini ha dunque preso la parola e richiamato l’attenzione dei concorrenti: “Allora adesso vi richiedo un ultimo momento di grande attenzione, perché devo leggervi un comunicato che mi ha fatto recapitare il Grande Fratello e che mai avrei voluto leggervi. Io devo dirvi una cosa: ho cercato in tutti i modi di far cambiare idea al Grande Fratello. Però leggendo questo comunicato credo che il Grande Fratello abbia ragione. Ve lo leggo”.

A quel punto Alfonso Signorini ha letto quanto scritto nel comunicato agli inquilini della Casa del GF Vip 6: “Come sapete la vita nella Casa dovrebbe essere regolata oltre che da alcune norme anche dal semplice e basilare buon senso che, nella vostra convivenza, ultimamente sembra mancare e non poco. Sottrarsi al richiamo del GF in confessionale, rifiutare di indossare i microfoni nonostante i ripetuti avvertimenti, fumare in sauna o addirittura in Casa o in bagno. Non sono solo infrazioni del regolamento, ma evidenti mancanze di rispetto nei confronti dei vostri stessi compagni e del pubblico che vi segue costantemente 24 ore al giorno. Ci spiace ma il limite è stato superato da voi troppe volte. È chiaro che non colpa di tutti ma solo di alcuni. Per colpa di alcuni, però, si va di mezzo tutti. E quindi, per queste ragioni il vostro budget settimanale verrà decurtato del 50%”.

Alfonso legge un comunicato di Grande Fratello molto importante: il budget settimanale viene decurtato del 50% in seguito ad alcuni comportamenti non consoni tenuti dagli abitanti della Casa. #GFVIP pic.twitter.com/30wCGrAkrX — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 1, 2022

Una notizia che sicuramente non ci voleva, ma che porterà i concorrenti del GF Vip 6 a riflettere e capire che le regole devono essere rispettate. Le reazioni a riguardo sono state diverse…