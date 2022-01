1 Uno sponsor prende le distanze dal GF Vip

È già capitato che Mikado abbia preso una posizione riguardo ai fatti accaduti nella Casa del GF Vip. Anche stavolta tanti utenti nei vari post pubblicati dallo sponsor, così come in privato, hanno chiesto di fare qualcosa dopo i recenti fatti accaduti nel reality show, così come alcune dichiarazioni che stanno facendo non poco discutere sul web.

Se scorriamo sul profilo Instagram e Facebook di Mikado sono davvero numerose le lamentele dei telespettatori, che fanno nomi e cognomi dei vipponi in questione e pretendono una reazione immediata da parte di tutti.

Una risposta, tanto attesa dai fan del GF Vip, sembra essere arrivata in queste ore. E a quanto pare, anche stavolta, il team dell’azienda (come dicevamo è già accaduto in passato) ha detto la propria in merito, dissociandosi completamente da quanto accaduto nel loft di Cinecittà. Ecco quanto raccolto da Biccy:

“Grazie per la segnalazione. Mikado è da sempre sostenitore di valori come rispetto e inclusione e ci dissociamo da qualsiasi comportamento dei concorrenti non coerente con i nostri valori. Ti informiamo che abbiamo già segnalato alla produzione del programma alcuni avvenimenti. Un saluto dal team Mikado”.

Pare dunque l’azienda abbia preso una decisione a riguardo e segnalato alcuni atteggiamenti poco consoni dei vipponi. Intanto in questi giorni il pubblico del GF Vip sui social ha segnalato il via vai di alcuni sponsor, traendo varie ipotesi. Andiamo a rivederne alcune…