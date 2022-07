1 Le parole di Adriana Volpe sul GF Vip 7

Sappiamo ormai che le opinioniste del GF Vip 7 saranno Sonia Bruganelli, che torna per la seconda volta consecutiva, e Orietta Berti. A proposito di quest’ultima già alcuni rumor precedenti alla conferma sostenevano che la cantante avesse firmato un accordo per ben due anni con Alfonso Signorini:

La scelta di Alfonso Signorini, che ha tutti i crismi del colpaccio, è caduta su Orietta Berti. La cantante di tanti successi canori del repertorio musicale italiano e da qualche anno personaggio televisivo a tutto tondo dunque sarà al fianco di Sonia Bruganelli nella prossima edizione del Grande fratello vip 7 e dovrà quindi rinunciare a tornare fra i coach di The Voice senior, che tornerà in onda su Rai1 da gennaio il venerdì sera. Pare che il contratto -che si sta chiudendo proprio in queste ore, mancano solo alcuni dettagli- che legherà Orietta Berti con Mediaset sarà in esclusiva e della durata di due anni. […] Orietta Berti. con l’esclusiva contrattuale in arrivo sarà impegnata anche in altre produzioni Mediaset oltre al Grande fratello vip 7 e 8, prima fra tutte un one woman show

Al GF Vip 7 non vedremo, quindi, Adriana Volpe. Alcuni utenti non hanno visto di buon occhio questa scelta. Come riporta anche Gossip e TV, infatti, sono stati diversi i commenti che danno contro al ritorno di Sonia Bruganeli. Alcuni vorrebbero rivedere di nuovo Adriana e la difendono dalle critiche ricevute in passato: “Avete fatto fuori la Volpe perché sme***va il programma mentre Sonia difendeva gli indifendibili. Partiamo malissimo“.

Adriana, allora, sul suo profilo Instagram ha postato una fotografia dell’articolo in questione all’interno del quale ringraziava per il supporto dato. Nel frattempo anche una ex gieffina della passata edizione ha lanciato una frecciatina alla produzione in merito alle opinioniste scelte. Ecco di chi si tratta e cosa ha detto…