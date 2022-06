Orietta Berti opinionista del GF Vip 7 insieme a Sonia Bruganelli

Orietta Berti al GF Vip 7?

Solo poche fa TvBlog ha annunciato che Sonia Bruganelli a settembre tornerà a ricoprire il suo ruolo di opinionista al GF Vip 7. Ma chi affiancherà la moglie di Paolo Bonolis dopo l’addio di Adriana Volpe? Adesso il noto portale ha risposto anche a questa domanda: Orietta Berti! Pare infatti che Alfonso Signorini sia riuscito ad accaparrarsi la nota e amata cantante. Attualmente il contratto con Mediaset sarebbe in via di chiusura e come fa sapere sempre TvBlog pare che sia della durata di due anni!

Orietta Berti dunque dovrebbe non solo ricoprire il ruolo di opinionista del GF Vip 7 e 8, ma nei prossimi mesi potrebbe debuttare in prima serata con un one woman show interamente dedicato a lei! Questo quello che si legge in merito:

“La scelta di Alfonso Signorini, che ha tutti i crismi del colpaccio, è caduta su Orietta Berti. La cantante di tanti successi canori del repertorio musicale italiano e da qualche anno personaggio televisivo a tutto tondo dunque sarà al fianco di Sonia Bruganelli nella prossima edizione del Grande fratello vip 7 e dovrà quindi rinunciare a tornare fra i coach di The Voice senior, che tornerà in onda su Rai1 da gennaio il venerdì sera. Pare che il contratto -che si sta chiudendo proprio in queste ore, mancano solo alcuni dettagli- che legherà Orietta Berti con Mediaset sarà in esclusiva e della durata di due anni. […] Orietta Berti. con l’esclusiva contrattuale in arrivo sarà impegnata anche in altre produzioni Mediaset oltre al Grande fratello vip 7 e 8, prima fra tutte un one woman show”.

Pare dunque che stia arrivando l’ufficialità e che Orietta Berti e Sonia Bruganelli siano le due opinioniste del GF Vip 7. Non resta che attendere dunque per scoprire come la cantante ci stupirà e di certo non le aspettative non verrano deluse.

