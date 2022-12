NEWS

Vincenzo Chianese | 1 Dicembre 2022

GF Vip 7

Arriva un nuovo aereo sulla casa del GF Vip 7

Chi segue bene il GF Vip 7 sa bene che quest’anno è nato un nuovo fandom sui social, quello denominato “Gintonic”. Si tratta dei fan di Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini, che fin dal primo giorno hanno sostenuto i due Vipponi, che all’interno della casa hanno stretto un bel legame. In molti ancora oggi continuano a sperare che tra i due, una volta terminato il programma, possa nascere l’amore, e solo nel corso della scorsa puntata proprio la sorella di Elettra ha fatto una bellissima sorpresa all’hairstylist. I follower della coppia a quel punto sono nuovamente impazziti, e proprio Antonino e Ginevra hanno riacceso le speranze del web.

Poco fa però è accaduto qualcosa che non è passato. Sulla casa infatti è passato un nuovo aereo, che tuttavia ha mandato in confusione i Vipponi. Il messaggio infatti recitava: “Voi in libreria, noi in distilleria. #Gintonic”. A quel punto i concorrenti si sono chiesti se l’aereo fosse destinato ad Antonino o se fosse per Luciano Punzo. Come qualcuno saprà infatti solo qualche giorno fa l’ex tentatore ha commesso una gaffe che ha fatto divertire il web.

I fan di Spinalbese e della Lamborghini hanno infatti inviato un aereo sulla casa del GF Vip 7 all’ex di Belen. Tuttavia proprio Luciano, ignaro dell’esistenza del fandom, pensava che il messaggio fosse rivolo a lui, e in seguito ha spiegato che i suoi amici lo chiamano proprio “Gintonic”. Stavolta l’ex tentatore ha preferito non esprimersi, non capendo infatti a chi fosse rivolto questo nuovo aereo. Edoardo Tavassi tuttavia ha affermato che secondo lui l’aereo sia proprio per Punzo, che è però rimasto col dubbio (QUI per vedere il video).

Lunedì nel mentre andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata, e come al solito non mancheranno le emozioni. In più sapremo chi sarà il nuovo Vippone eliminato che lascerà definitivamente la casa.