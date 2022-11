Chi sono gli Omini di X Factor 2022? Età, componenti e Instagram

NEWS

Nicolò Figini | 24 Novembre 2022

Ecco tutto ciò che sappiamo di Giorgia Turcato, in arte Joelle, di X Factor 2022. Età, vita privata e Instagram.

Chi è Joelle

Nome e Cognome: Giorgia Turcato

Nome d’arte: Joelle

Data di nascita: 2001

Luogo di Nascita: Lendinara (Rovigo)

Età: 21 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: informazione non disponibile

Fidanzato: è single

Figli: non ha figli

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @joellefromhippieland

Joelle età e biografia

Chi è e qual è l’età di Joelle, nome d’arte di Giorgia Turcato, concorrente di X Factor 2022? La concorrente nasce a Lendinara, in provincia di Rovigo, nel 2001. Di conseguenza ha un’età pari a 21 anni. Non sappiamo nulla in merito all’altezza e al peso.

Per quanto riguarda i genitori non abbiamo molte informazioni sul padre ma sembra avere un rapporto speciale con la madre. A lei ha dedicato un post sul suo profilo Instagram:

Lo so che il tuo compleanno era l’altro giorno… Ma alla fine cosa conta il tempo cronologico… È solo una data. Imparagonabile a ciò che hai fatto in tutto questo tempo per me. Sei la persona più pura e buona che io conosco, faresti di tutto per farmi vedere la verità, per farmi ragionare e non farmi soffrire.. Sei la mia mamma. E io non potrei mai essere così orgogliosa di essere tua figlia… Sei la mia Stella Polare. Mi illumini nei giorni più brutti e mi irradi nei giorni più belli… Tanti auguri mimmi… Sei l’albero portante della nostra famiglia.

Non sappiamo se abbia fratelli o sorelle. Ora che abbiamo capito di dove è e da dove viene passiamo, ora, alla vita privata…

Vita privata: Joelle di X Factor è fidanzata?

Cosa sappiamo della vita privata di Giorgia Turcato, in arte Joelle, concorrente di X Factor 2022? Ad oggi non abbiamo idea se sia fidanzata o meno. Dovrebbe essere single. Le foto con un ragazzo al quale sembrava sentimentalmente legata si fermano al 2019.

Non appena avremo maggiori informazioni non esiteremo ad aggiornarvi.

Dove seguire Joelle: Instagram e social

Dove possiamo seguire Joelle sui social durante il suo cammino a X Factor 2022? Non la troviamo su Twitter. Su YouTube vediamo diversi video con lei come protagonista durante il talent di Sky.

La cantante è presente anche su Facebook, su TikTok e ovviamente Instagram. Qui pubblica diversi filmati in cui canta e alcune foto della sua vita privata.

La carriera di Giorgia Turcato

Joelle, nome d’arte di Giorgia Turcato, non ha una carriera alle spalle. Si approccia alla musica fin da bambina e con suo padre ascoltava cassette di cantanti esteri e italiani. Cresce imparando a suonare la chitarra e scrive alcuni inediti mai pubblicati.

Il progetto che porta il suo nome nasce per trasporre le sue emozioni in musica e per creare e sperimentare con diversi stili. Vedremo se X Factor le aprirà la strada a nuove importanti vie professionali. A differenza di come possa pensare qualcuno non ha mai preso parte ad Amici.

Vi terremo informati. Ora vediamo il percorso nel talent…

Joelle a X Factor 2022

Giorgia Turcato, in arte Joelle, si fa notare alla Audizioni di X Factor 2022 portando una cover di Miley Cyrus, ovvero il brano “Nothing Breaks Like a Heart“. Il pubblico le dedica una standing ovation e lei passa con quattro “sì”.

La troviamo, perciò, ai Bootcamp con “Save Your Tears” di The Weeknd. Le sedie sono tutte occupate ma RKomi decide di darle spazio nella sua squadra e si ritrova costretto a fare l’ultimo switch.

Passiamo, perciò, alle Last Call. Questa volta conquista i giudici con “People Help the People” di Birdy. Per tale ragione passa ai Live Show. In precedenza pare che il nome d’arte fosse DIDI. Ora, invece, si è preferito cambiare in Joelle.

La sua storia non si ferma qui…

I concorrenti di X Factor 2022

Andiamo, adesso, alla scoperta di concorrenti che vedremo esibirsi nel corso delle puntate di X Factor 2022 e i giudici ai quali sono stati assegnati. L’elenco completo:

Squadra di Fedez

Gli Omini

Dadà – ELIMINATA

Linda



Squadra di Ambra Angiolini

Matteo Siffredi – ELIMINATO

I Tropea

Lucrezia – ELIMINATA



Squadra di Dargen D’Amico

I Disco Club Paradiso

Beatrice Quinta

Matteo Orsi – ELIMINATO



Squadra di Rkomi

Iako – ELIMINATO

Joèlle

I Santi Francesi

Il percorso di Giorgia Turcato a X Factor 2022

Joelle, nome d’arte di Giorgia Turcato, comincia il suo percorso a X Factor 2022 a partire da giovedì 27 ottobre. Riuscirà ad arrivare in finale e a vince la competizione? Non ci resta che attendere un paio di mesi per scoprirlo.