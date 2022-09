1 Alberto De Pisis vede un medico al GF Vip 7

Qualche giorno fa i vipponi del GF Vip 7 hanno lasciato la Casa per andare a votare in occasione delle elezioni politiche del 2022. Stando alle regole, coloro che risiedono a Roma potevano andare e tornare nella Casa senza problemi. Per chi abita fuori, invece, la situazione sarebbe stata più complessa:

Partendo dal presupposto che i concorrenti sceglieranno singolarmente se esercitare o meno il diritto di voto, chi dovrà spostarsi in un’altra regione per esprimere la sua preferenza, dovrà rispettare norme diverse rispetto a quelle dei concorrenti laziali. In questo caso, dovranno raggiungere il seggio di appartenenza, esprimere il voto e poi rientrare a Roma. Per quattro giorni, saranno in quarantena presso un albergo indicato dalla produzione. I concorrenti che non provengono dal Lazio, avranno comunque modo di essere presenti durante la puntata di lunedì 26 settembre, tramite dei collegamenti direttamente dall’albergo. I vipponi che saranno sottoposti a quarentana potranno rientrare nella casa del Grande Fratello Vip giovedì 29 settembre, dunque in tempo per la quarta puntata del reality.

Infatti oggi Alberto De Pisis e Patrizia Rossetti sono rientrati al GF Vip 7. Il primo ha anche raccontato di essersi sentito poco bene durante la diretta della scorsa puntata. Gli spettatori non hanno potuto notarlo perché essendo in collegamento questa cosa è stata nascosta facilmente. Tuttavia, a causa della sinusite, è stato visitato da un medico. Adesso, ad ogni modo, sta bene e può continuare il suo percorso senza problemi.

Questa sera, 29 settembre 2022, ci sarà una nuova puntata del reality. le dinamiche in questi giorni non si sono fermate di certo. Andiamo a leggere cos’è accaduto in questi giorni…