Andrea eliminato a un passo dalla Finale del GF Vip

Debora Parigi | 27 Marzo 2023

GF Vip 7

Si ferma in semifinale l’avventura di Andrea al GF Vip 7, è lui infatti il primo eliminato della puntata del 27 marzo

Chi è il primo eliminato di stasera del GF Vip?

Siamo alla semifinale del GF Vip 7 e quindi siamo davvero agli ultimi colpi di coda. Chi lascerà la Casa ad un soffio dalla fine? E chi arriverà invece in Finale per giocarsi la vittoria che sarà assegnata lunedì 3 aprile? In questa puntata, quella di stasera del 27 marzo, Alfonso Signorini ha annunciato che ci saranno addirittura due eliminati e due finalisti. Chi saranno?

Questa settimana il pubblico è stato chiamato a votare il loro preferito tra sei vipponi in nomination. Si tratta di Andrea Maestrelli, Alberto De Pisis, Milena Miconi, Nikita Pelizon, Luca Onestini ed Edoardo Tavassi. Dato lo stop al televoto, dopo circa un’ora dall’inizio del reality Signorini ha iniziato a dare il verdetto.

Riuniti in superled, i sei vipponi sono stati avverti che sia l’eliminato che il quarto finalista sono uomini. Quindi sono rimasti Tavassi, Onestini, Andrea e Alberto. Più avanti nella puntata siamo arrivati finalmente al risultato. Il primo a salvarsi dall’eliminazione è stato Onestini e poi è stato Tavassi. Quindi tra Alberto e Andrea il pubblico ha deciso di eliminare dal GF Vip Andrea. Le percentuali le sapremo successivamente.

Il pubblico ha deciso che il VIP che deve abbandonare immediatamente la Casa è… ANDREA! #GFVIP pic.twitter.com/M5prKMXweP — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 27, 2023

Adesso aspettiamo il primo finalista di stasera (il quarto generico) e anche l’altro finalista e l’altro eliminato. Potete rivedere tutto sul sito di Mediaset Play.