Vincenzo Chianese | 27 Marzo 2023

GF Vip 7

I sandali di Giulia Salemi

Siamo entrati nel vivo della semifinale del GF Vip 7, e stasera assisteremo a diverse emozioni. Nel corso della diretta infatti ci saranno due eliminazioni, e verranno eletti ben due finalisti. In attesa di scoprire cosa accadrà, in questi minuti a conquistare il cuore del web è stata Giulia Salemi. Come sappiamo quest’anno l’influencer si è occupata di curare i social, stando sempre al passo con tutto quello che accade sul web. Nel corso dei mesi l’ex Vippona ha ricoperto alla perfezione questo ruolo, ricevendo centinaia di complimenti da parte dei fan, e non solo.

Anche questa sera, così come accade dalla prima puntata, Giulia ha sfoggiato un outfit mozzafiato, che ha immediatamente rapito i telespettatori. Ad attirare l’attenzione però sono state le scarpe scelte dall’influencer, che non sono affatto passate inosservate.

Ma quanto costano i sandali che Giulia Salemi indossa stasera in occasione della semifinale del GF Vip 7? Si tratta di sandali infradito color fucsia di GCDS, caratterizzati da un tacco particolare, che replica un vero e proprio morso, con tanto di denti affilati. Ma qual è dunque il prezzo di queste particolari scarpe? I sandali costano €900, e sono disponibili per l’acquisto sul sito ufficiale del brand.

E voi avete apprezzato le scarpe indossate da Giulia? Fatecelo sapere e nel mentre seguiteci per tante altre news sul GF Vip 7.