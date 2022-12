Chi è Andrea Maestrelli? Età, altezza, carriera e Instagram

NEWS

Tra i concorrenti del GF Vip 7 troviamo anche il calciatore Andrea Maestrelli. Ma cosa sappiamo di lui? Qui di seguito una scheda completa con tutte le news sul suo conto, quali età, altezza, carriera, vita privata e Instagram dove è possibile seguirlo più da vicino.

Andrea Maestrelli età, altezza e biografia

Apriamo l’articolo con la biografia di Andrea Mastrelli. Il calciatore è nato a Roma il 23 febbraio 1993, sotto il segno dei Pesci. La sua età quindi è di 24 anni.

Per quanto riguarda altezza sappiamo che Andrea è alto 1 metro e 88 centimetri, ma non conosciamo il peso.

Da sempre legato al mondo del calcio, il giovane difensore in famiglia ha diversi volti noti legati al mondo del calcio. Di chi si tratta? Scopriamolo insieme.

Vita privata

Parlando, invece, della vita privata di Andrea Maestrelli possiamo dire che è il nipote dell’ex allenatore della Lazio, Tommaso Maestrelli e figlio di Maurizio.

Anche il nonno materno è un ex allenatore ed è Giuseppe Materazzi. Dunque il ragazzo non è altro che il nipote de il campione del mondo 2006, Marco Materazzi. E sempre per chi non lo sapesse il suo procuratore è Matteo Materazzi, fratello di Marco.

Se della vita privata, quindi, qualcosina conosciamo, non abbiamo troppe info, invece, per quanto riguarda l’aspetto sentimentale pare che in passato abbia avuto un breve flirt con Nicole Murgia, anche lei concorrente del GF Vip 7.

Ma oggi Andrea Maestrelli è fidanzato? Al momento non ci sono informazioni a riguardo, ma da quel che si deduce dovrebbe essere single.

Dove seguire Andrea Maestrelli: Instagram e social

Andrea Maestrelli, per chi fosse interessato, ha un profilo Instagram dove è possibile seguirlo. Il ragazzo pubblica con grande frequenza scatti che lo vedono in attimi di vita quotidiana con amici e parenti, oppure scatti realizzati da fotografi.

Non mancano, come giusto che sia, anche foto legate al calcio e allo sport. Non siamo in grado di dirvi, invece, se è o meno fidanzato. Purtroppo non c’è alcun materiale che possa dimostrare una possibile frequentazione. Notiamo però i like di diversi volti noti.

Non siamo riusciti a trovare, invece, un profilo su Facebook così come su Twitter.

Carriera

Attualmente svincolato dopo la recente esperienza al Potenza, rivediamo passo passo quella che è la carriera da calciatore di Andrea Maestrelli. Diciamo subito che gioca nel ruolo di difensore centrale, ma all’occorrenza si adatta anche come terzino sinistro.

Da sempre appassionato di calcio e, come abbiamo visto, la passione è di famiglia, Andrea ha mosso i primi passi nella squadra delle giovanili del Tor di Quinto nel 2015 per poi passare subito al Perugia Under 19.

A seguire la nuova esperienza nel 2017 alla Ternana Under 19 e poi all’Arzachena l’anno successivo, per poi rientrare nella città di Terni. Breve parentesi poi al Bisceglie e successivamente all’Arezzo e al Monopoli.

Negli ultimi anni, parliamo del 2021, dopo l’Arezzo, Andrea Maestrelli ha vestito le maglie di Lucchese e Potenza. Oggi, come specificato, è svincolato.

Andrea Maestrelli al GF Vip 7

Dopo svariati rumor la presenza di Andrea Maestrelli al GF Vip 7 è stata finalmente ufficializzata. Il concorrente ha fatto il suo ingresso nel programma nella puntata del 19 dicembre 2022.

La trasmissione, anche in questa settima edizione, vede al timone di conduzione Alfonso Signorini. Al suo fianco c’è per il secondo anno consecutivo Sonia Bruganelli e la new entry Orietta Berti come opinioniste. Ma non solo.

Novità del GF Vip 7 è la presenza di Giulia Salemi in un ruolo speciale. Lei infatti ha il compito di leggere i tweet e svelare, in tempo reale, il sentiment degli utenti durante la puntata in prime time.

Il percorso di Andrea Maestrelli al GF Vip 7

Nel corso della puntata del 19 dicembre 2022 Andrea Maestrelli fa il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia. Come se la caverà il ragazzo? Conquisterà il cuore di una delle vippone? Lo scopriremo qui di seguito, mediante i punti salienti del suo percorso.

