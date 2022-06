1 Antonio Razzi al GF Vip 7?

Si torna a parlare dei concorrenti del GF Vip 7. La nuova edizione, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, dovrebbe andare in onda su Canale 5 a partire dal 19 settembre 2022. A parlare in merito al reality di recente è stato l’ex parlamentare Antonio Razzi. Lo ha fatto nel corso della trasmissione “Trend&Celebrities” su RTL 102.5, condotta da Francesco Fredella, Manila Nazzaro e Francesco Ciannamea.

Si è quindi detto prontissimo per intraprendere questa nuova potenziale avventura e ha rivelato di aver sostenuto il provino già lo scorso anno, come riporta anche Blogtivvu: “Partecipare al prossimo Grande Fratello Vip? Io sono sempre pronto a tutto, non ho paura di nessuno, faccio sempre di testa mia. Ai reality show non mi vogliono, altrimenti vincerei io. Diciamo che avevo fatto un provino l’anno scorso, ma poi non se n’è fatto nulla…“. Come andrò questa volta? Signorini deciderà di prenderlo come concorrente? Staremo a vedere, anche perché ad oggi non abbiamo idea di quali saranno i prossimi gieffini. Tante le supposizioni fatte e le candidature spontanee che ha ricevuto il presentatore.

Tra questi, per esempio, anche l’ex tronista di Uomini e Donne Giulio Raselli:

Due giorni fa ho contattato direttamente Alfonso Signorini e gli ho detto che sono assolutamente pronto per il Grande Fratello Vip. Lui è ancora più cosciente di questa mia volontà. Gli ho inviato un messaggio su Instagram che lui ha letto e al quale non mi ha ancora risposto. Sono stato sul trono di Uomini e Donne per un lungo periodo, ma ciò che più mi è dispiaciuto è che non è uscita la mia simpatia. Io sono un ragazzo che ama fare il burlone, lo stupido, scherzare e fare divertire anche gli altri. Sono sicuro che anche nella Casa del GF Vip uscirebbe questo aspetto.

