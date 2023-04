NEWS

Nicolò Figini | 4 Aprile 2023

GF Vip 7

Il provino di Brenda Asnicar per il GF Vip 7

Ieri sera abbiamo visto un televoto molto combattuto tra Edoardo Tavassi e Oriana Marzoli durante la finale del GF Vip 7. Il primo ha ricevuto la sorpresa da parte dei fratelli e del padre. La seconda, invece, ha potuto riabbracciare la madre tra le lacrime di gioia. Poco prima, però, la concorrente venezuelana ha potuto ballare sulle note di un brano che le piace molto. Stiamo parlando di “Las Divinas”, canzone tratta da “Il mondo di Patty”.

Se il suo balletto, insieme al corpo di ballo, ha mandato su di giri tutto il web, la rivelazione che ha fatto poco dopo il conduttore ha fatto impazzire gli utenti. Chiedendo quale fosse stata l’opinione del mondo social a Giulia Salemi, quest’ultima ha rivelato che il momento preferito è stata proprio la danza di Oriana. Tuttavia le persone avrebbero voluto vedere come ospite anche Brenda Asnicar, la performer originale.

A questo punto il presentatore del GF Vip 7 ha ufficialmente svelato che l’attrice ha sostenuto il provino per l’edizione che si è appena conclusa. Ha inoltre aggiunto che forse il suo provino potrebbe venire mandato in onda in futuro. Staremo a vedere che cosa accadrà. Questo potrebbe voler dire che Brenda forse verrà presa in considerazione per il Grande Fratello Vip 8? Al momento non lo sappiamo e non abbiamo certezze. Vi terremo aggiornati nel caso in cui dovessimo saperne di più.

