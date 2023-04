NEWS

Nicolò Figini | 4 Aprile 2023

GF Vip 7

La critica di Nicole Murgia

Ieri sera Nicole Murgia ha fatto notare di non essere presente in studio durante la finale del Grande Fratello Vip 7. Lei non è stata fatta uscire con un televoto d’ufficio, per squalifica o per abbandono volontario. Di conseguenza in molti si sono chiesti il perché della sua mancata partecipazione. Su Instagram ha commentato come segue:

“Come potete vedere non sono in studio. Il perché ve lo spiegherò. Ovviamente avrei voluto chiudere questo viaggio lì, insieme anche a tutti voi, ma va bene. Ora faccio il tifo per le mie persone, incrociamo le dita. Per il resto il vostro affetto è la mia vittoria”.

Poco dopo, tuttavia, ha commentato anche un altro evento che non aveva a che fare direttamente con lei. Nicole Murgia, infatti, ha criticato il comportamento di Andrea Maestrelli, il quale stava dando il suo sostegno a Nikita Pelizon, nonostante forse nella Casa non fossero mai stati così uniti. Queste le sue parole:

“Ma come Andrea sostiene Nikita? Mi sono persa qualcosa? Micol sei una stella, comunque. Non vedo l’ora di rivederti”.

Effettivamente, però, il mese scorso Andrea Maestrelli e Nikita Pelizon si erano avvicinati e si erano anche scambiati delle confidenze riguardanti i progetti futuri una volta terminato il Grande Fratello Vip. Forse Nicole Murgia non lo sapeva, ma magari è proprio negli ultimi giorni trascorsi insieme che hanno cominciato a legare.

