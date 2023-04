NEWS

Nicolò Figini | 4 Aprile 2023

GF Vip 7

Il balletto di Oriana Marzoli

Questa sera si sta svolgendo la finalissima del Grande Fratello Vip 7. A questo punto sono già usciti Milena Miconi e Micol Incorvaia. Subito dopo abbiamo scoperto anche chi tra Oriana Marzoli ed Edoardo Tavassi ha abbandonato il reality. Ma prima abbiamo potuto vedere le sorprese a loro dedicate.

Edoardo ha potuto ritrovare i fratelli minori e riabbracciare il padre Luciano. Per quanto riguarda Oriana, invece, prima di vedere sua mamma scoppiando a piangere, ecco che ha potuto ballare sulle note della canzone “Las Divinas”, tratta dalla serie TV “Il mondo di Patty“. Si tratta di una serie in lingua spagnola che su Disney Channel ha letteralmente spopolato negli anni passati ed entrata nel cuore di milioni di spettatori.

Qui sotto possiamo vedere il video completo del balletto. Neanche a dirlo, gli utenti del web sono letteralmente impazziti e hanno commentato che avrebbero voluto vedere Brenda Asnicar lì con il corpo di ballo. Parliamo, ovviamente, della protagonista della serie per ragazzi citata poc’anzi.

Nadie pasa de esta esquina

aquí mandan las divinas

porque somos gasolina

gasolina de verdad! 💥 #GFVIP pic.twitter.com/nj0dSkc1ub — Grande Fratello (@GrandeFratello) April 3, 2023

Non ci resta, ora, che attendere per scoprire chi sarà il vincitore o la vincitrice della settima edizione del GF Vip. Oriana Marzoli ha ancora una possibilità concreta. Staremo a vedere che cosa accadrà nel corso della serata. Continuate, nel mentre, a seguirci per tante altre news.