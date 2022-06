1 La decisione di Belen sul GF Vip 7

Antonino Spinalbese qualche tempo fa ha rivelato di essere stato contattato dal GF Vip 7 per prendere parte alla prossima edizione. Ne ha parlato in radio su RTL 102.5: “Mi hanno cercato, mi vogliono rinchiudere nella Casa, ma io scappo. Io adesso sto pensando ad altro, a tutti gli investimenti di tempo e di denaro fatti fino ad ora. Sicuramente, se dovessi entrare, rimarrei quello che vedete adesso. Chi vivrà vedrà, la popolarità mi preoccupa“.

Tuttavia pare che la sua entrata nella Casa sia certa e questo avrebbe scatenato una reazione non positiva da parte dell’ex Belen Rodriguez. A rivelarlo l’account di Pipol TV: “Antonino Spinalbese ha ceduto alle lusinghe del Grande Fratello. Ma questa scelta pare non sia stata percepita in modo positivo da Belen madre di Luna, figlia avuta da Spinalbese. Come finirà questo reality firmato Rodriguez? Di certo c’è che la porta rossa aspetta il bell’Antonino“. Ma le indiscrezioni non sarebbero finite qui.

Sempre secondo Pipol TV, infatti, Belen non avrebbe intenzione di mostrare la figlia Luna Marì in televisione durante la messa in onda del GF Vip 7. Lo rivelerebbero fonti vicine alla conduttrice:

Il diritto al lavoro è sacro. E su questo siamo e dobbiamo essere tutti d’accordo. Antonino Spinalbese, però ha commesso un errore. Un errore dettato dall’amore ma pur sempre un errore. Quando ha incontrato la sua musa Belen Rodriguez (ai tempi una cliente dell’atelier dove lui lavorava, ndr) ha perso testa e cuore a tal punto da lasciare il suo lavoro di hair style da Aldo Coppola. Il futuro era un mix fatto di: ‘Sarò il fotografo della mia donna’ o ‘Sarò un personaggio con tanto di agenzia che mi rappresenta e pubbblicita’ , sponsor e social’. Ma il futuro di Antonino e Belen, oltre alla bellissima condivisione della loro figlia Luna Marie; poi ha innescato nubi e un addio senza possibilità di ritorno con frecciatine e un rapporto che non va oltre il ‘ciao’.

