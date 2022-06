1 Due papabili concorrenti per il GF Vip 7

I rumor sul prossimo cast del GF Vip 7 continuano con insistenza e adesso sono spuntati fuori altri due papabili concorrenti che potrebbero conquistare il pubblico di Canale 5 e del web. Secondo quanto riportato da IGossip.it, come raccolto anche da Biccy, nel taccuino di Alfonso Signorini sarebbero finiti un’attrice e un volto che abbiamo imparato a conoscere e apprezzare nel corso di quest’ultima Isola dei Famosi.

Il primo nome per il GF Vip 7 è quello dell’attrice Antonella Ferrari. Ecco quanto è emerso: “Noi di IGOSSIP.it vi possiamo svelare in anteprima ed esclusiva che la bravissima e stimatissima attrice Antonella Ferrari ha sostenuto i provini come concorrente del GF Vip 7. Per l’attrice di numerose serie tv e fiction di successo, tra cui CentoVetrine e Carabinieri, ci sono buone possibilità di vederla nella Casa più spiata e famosa d’Italia”.

Il secondo nome riguarderebbe invece Luca Di Carlo, l’avvocato di Ilona Staller e altre celebrità. Sembrerebbe, secondo il sito, che gli autori del GF Vip 7 abbiano messo gli occhi su di lui: “Noi di IGOSSIP.it vi sveliamo che Alfonso Signorini sarebbe pronto a “rubare” ad Ilary Blasi il legale del compianto Michael Jackson, della famiglia di Pablo Escobar e di Ilona Staller, in arte Cicciolina”.

Saranno confermati o smentiti questi nomi spuntati in queste ore? Nell’attesa non mancano anche le voci su chi siederà nella poltrona degli opinionisti del GF Vip 7…