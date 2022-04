Da quando è iniziata L’Isola dei Famosi in studio vediamo spesso tra gli invitati l’avvocato di Ilona Staller, Luca Di Carlo. Ma chi è e cosa sappiamo di lui? Ecco alcune curiosità che lo riguardano: dall’età alla vita privata per passare a Instagram e Facebook.

Chi è Luca Di Carlo

Luca Di Carlo età, altezza e biografia

Conosciamo l’avvocato di Ilona Staller partendo dalla sua biografia. Il suo nome e cognome è Luca Di Carlo, è nato a Tagliacozzo, in provincia dell’Aquila, il 29 maggio 1976. La sua età è di 46 anni.

Non conosciamo altezza e peso del legale, ma conosciamo invece il suo segno zodiacale. Di Carlo è dei Gemelli.

Per quanto riguarda le sue origini sappiamo che oltre a essere di origini abruzzesi, è figlio di Giusy Attili e Giovanni Di Carlo. Tra le altre curiosità sappiamo che l’avvocato ha anche un fratello di nome Tony.

Ma cosa conosciamo della vita privata di Luca Di Carlo, avvocato di Ilona Staller?

Vita privata

Della vita privata di Luca Di Carlo non sappiamo granché. Non siamo in grado di dirvi quindi se ha una fidanzata oppure se è sposato e ha dei figli. Sono tutte informazioni che preferisce mantenere private e lontane dai riflettori, visto il suo importante ruolo.

In questi anni all’avvocato di Ilona Staller sono stati attribuiti vari flirt ed è stato accostato a diverse star nostrane e internazionali. Avrebbe infatti una fama da “playbloy”. Tra le tante sue presunte fiamme ci sarebbe secondo i gossip anche Pamela Anderson, come riportato da DonnaPop.

Ovviamente però non ci sono grosse informazioni a riguardo e non si sa nulla circa la sua vita privata. Dunque è errato trarre conclusioni affrettate.

Oltre all’amore per la legge, sappiamo che Luca Di Carlo è amante di auto e moto.

Dove seguire Luca Di Carlo: Instagram e social

C’è modo di poter seguire l’avvocato Luca Di Carlo su Instagram e vari social?

Siamo riusciti a trovare il suo account personale su Facebook, ma di Instagram (almeno per ora) nemmeno l’ombra.

Sembrerebbe infatti che l’avvocato ritenga più giusto affidarsi ai comunicati stampa o alle dichiarazioni di clienti famosi, che parlano molto bene di lui e del lavoro esemplare che svolge.

Non esiteremo a darvi aggiornamenti nel caso dovesse esserci qualche novità.

Carriera

Per quanto riguarda la sua carriera, sappiamo che l’avvocato Luca Di Carlo ha un curriculum di tutto rispetto. È laureato in Legge presso l’Università La Sapienza di Roma. Fin da ragazzo ha avuto la possibilità di gettarsi a capofitto sul lavoro ed esercitare così la mansione di penalista giurista.

In carriera Luca Di Carlo ha avuto modo di occuparsi non solo di Cicciolina (ovvero Ilona Staller) ma anche di altri personaggi di spicco come Michael Jackson e la famiglia di Pablo Escobar. A causa di incarichi spesso complicati da risolvere, gli è stato attribuito il soprannome di “Avvocato del Diavolo”.

Luca Di Carlo avvocato di Ilona Staller a L’Isola dei Famosi

Durante questa edizione de L’Isola dei Famosi in studio vediamo tra gli ospiti Luca Di Carlo, lì per svolgere il ruolo di avvocato e amico di Ilona Staller.

Proprio il legale ha fatto riavere alla concorrente la custodia di suo figlio, dopo la complessa relazione con Jeff Koons. Ludwig Maximilian fu spesso conteso tra i due genitori. Se per un periodo il padre ha avuto la meglio, poi Ilona ha deciso di portare suo figlio con sé prima in Ungheria e poi in Italia.

In questo periodo Luca Di Carlo si è spesso preso cura di Ilona Staller e Ludwig, non solo come avvocato ma anche da amico. Gli è stato accanto anche quando la Corte Suprema di New York emise una cifra pari a 8 milioni di dollari di risarcimento e un ordine di arresto per sottrazione di minore all’attrice. A riguardo, in un’intervista rilasciata a Nuovo, il legale ha spiegato:

“Purtroppo a New York non è mai stato revocato l’ordine di arresto cautelare, nonostante la sentenza passata abbia pienamente assolto Ilona”.

