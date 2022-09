1 Elenoire Ferruzzi al GF Vip 7 sul tapis roulant

Ieri Elenoire Ferruzzi ha deciso che è arrivato il momento di fare un po’ di attività fisica al GF Vip 7. Facendosi aiutare da Alberto De Pisis, quindi, è salita sopra il tapis roulant e ha cominciato prima a camminare e poi a farsi aumentare sempre di più la velocità. Qui sotto possiamo vedere il video completo nel quale ogni tanto urla: “Ma così è pianissimo… Aumenta! Dai! Dai!“. I due ridono di gusto mentre la concorrente tenta di compiere questa impresa con i tacchi ai piedi.

ELENOIRE SUL TAPIS ROULANT CON I TACCHI NON RESPIRO #GFvip pic.twitter.com/FFV9hn3EF7 — el (@spiceguuurl) September 20, 2022

Eleonoire Ferruzzi sta facendo e farà divertire sicuramente molto il pubblico a casa e gli altri inquilini grazie alla sua simpatia travolgente. Il suo ingresso è stato molto chiacchierato, per esempio, soprattutto viste le unghie rosse e particolarmente lunghe che indossa. Durante il video di presentazione al GF Vip 7 ha affermato:

“Sono a posto? I capelli? Le unghie? La diva di questa edizione sono io e nessun’altra. Sono un’artista, un’attrice, un’icona gay e una donna plus. Il mio nome di battesimo era Massimo, ma Massimo ed Elenoire sono la stessa persona. Ero una bambina nel corpo sbagliato. Non volevo che la mia vita fosse una bugia. E me ne sono sempre fregata ampiamente del giudizio altrui. Ci vuole coraggio a realizzare i propri sogni.

Sui social sono seguita perché sono irriverente. La chirurgia estetica… Che meraviglia. Tengo moltissimo alla mia parte estetica. Queste bambine vanno curate. Ci vogliono ore e ore solo per questo. Ho bisogno di molto tempo. Laverò i piati, non sempre… Qualche volta…“.

Quando, poi, Signorini le ha chiesto perché porta le unghie in quel modo, la vippona ha affermato: “Le mie unghie sono la mia massima espressione della mia libertà. Perché io nella vita ho fatto ciò che volevo e sono quello che volevo. Senza paura“. Le notizie non terminano qui…